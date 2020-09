Polémico Proyecto en el HCD: Se terminó el romance de los Bloques

Sesión del 23 de Septiembre de 2020. Honorable Concejo Deliberante de General Alvear.

Tratamiento del expediente: “Padrinazgo de espacios Verdes”.

Secretaria HCD: -El punto N°1 corresponde a un expediente del Poder Ejecutivo: Creación en la ciudad de General Alvear de la figura: “Padrinazgo de Espacios Verdes”.

Concejal Morena: -Pido la palabra Sr. Presidente.

Presidente Silvia Cappelletti: -Tiene la palabra Concejal Morena.

Concejal Morena: -Es para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto.

Presidente Silvia Cappelletti: – Está a consideración. Sírvanme levantar la mano quiénes están por el aprobado (se levantan los siete manos del oficialismo). ¿Quiénes están por el desaprobado? (Se levantan las 5 manos de la oposición). Bien. Siete a cinco. (Se aprueba por mayoría)

Concejal Morena: .- Pido la palabra Sr. Presidente.

Presidente Silvia Cappelletti: -Tiene la palabra Concejal Morena.

Concejal Morena (Cambiemos): “-Como bien dice el titulado es un proyecto que ha llegado desde el Ejecutivo y es un convenio entre privados y públicos donde hay privados interesados en embellecer los espacios públicos de Alvear y sabemos que es déficit y sabemos que hay muchos espacios verdes que se han generado a través de diferentes barrios que se han conformado. Creemos que es un buen proyecto y se le damos un plazo de dos años a aquel privado que decida invertir en el embellecimiento y no queda nada al azar nada porque la Dirección de la Producción junto a otras áreas del municipio van a controlar, van a confeccionar un plan y ya hay un plan para comenzar con algunos trabajos en alguna porque están varios privados en invertir en ellos”.

Concejal Leinenn: – “Hace un poquito que estuvimos hablando y dijimos que esto iría a Comisión. La verdad es que es una pena que no podamos conversarlo y llegar a un acuerdo y no llegar a hacer a un acuerdo para simplemente hacer los que la mayoría quiere y actuar de una forma caprichosa. Habíamos pedido que fuera a Comisión, para hacer una consulta tomando el compromiso de tratarlo la semana que viene para darle celeridad a esto y sacarlo sin ninguna duda y hoy, hace cinco minutos dijimos algo y ahora, nos encontramos con esto. Íbamos a ir a Comisión y ahora me extraña muchísimo que no podamos mantener la palabra y no sé si estoy seguro de esto como será para los demás proyectos presentados por Uds. o por nosotros.

Me sorprende muchísimo porque es la primera vez que pasa de charlar un segundo antes, debatirlo, y ver que ese debate es irresponsable.

También hemos dicho que no tenemos inconvenientes y nunca hemos rezongado por un montón de proyectos nuestros que han pasado a Comisión y que después también sabemos que muchos han perdido estado parlamentario porque no han sido tratados en Comisión y no se ha llegado a una resolución.

Pero siempre hemos sido muy claros, Sra. Presidenta, siempre hemos demostrado nuestra mejor voluntad y siempre lo hemos hecho, para que las cosas saliera n bien. Y siempre que nos hemos comprometido en tener una reunión de Comisión y tratar de llegar a un acuerdo lo hemos hecho y hemos fortalecido cada una de las ideas que han planteado Uds. nunca rompimos nada. La verdad es que es lamentable que tengamos una reunión para llegar a un acuerdo y a los cinco minutos que salgamos de esa reunión, no se cumpla. Nada más”.

Presidente Silvia Cappelletti: “-Gracias Concejal Leinenn. Sírvanse levantar la mano quienes voten por el aprobado”. (Levantan la mano los siete concejales oficialistas). “-Quienes voten por el desaprobado”: (levantan la mano los cinco de la oposición). Bien. Se aprueba el Proyecto por Mayoría.