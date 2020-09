Consejo Escolar: Se prorroga la inscripción a los Listados de Aspirantes a Personal de Servicio 2020/2021

El Consejo Escolar de General Alvear informa que se prorroga la inscripción a los Listados de

Aspirantes a Personal de Servicio 2020/2021 mientras duren las medidas de Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio y de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. También fue

aprobada la utilización del Listado Oficial 2020 para los Actos Públicos que se realicen mientras

duren dichas medidas, según Resolución RESOC-2020-1529-GDEBA-DGCYE.

CUERPO DE CONSEJEROS ESCOLARES DE GENERAL ALVEAR:

VISTO EX-2020-18046717-GDEBA-SDCADDGCYE y las Resoluciones RESFC-2018-233-

GDEBA-DGCYE y RESFC-2018-293-GDEBA-DGCYE por la cual se regula el procedimiento de

designación y funciones del personal de servicio – Ley N° 10.430 – con funciones en

establecimientos educativos de la Dirección General de Cultura y Educación y;

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el

Presidente de la Nación dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 a través del cual

amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en relación con

el nuevo coronavirus (COVID- 19), por el plazo de un (1) año a partir de su entrada en vigencia;

Que asimismo se dispuso, mediante el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°297/20,

para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la

medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”;

Que la vigencia del Decreto mencionado se prorrogó a través de los Decretos N°325/20, N

°355/20, N°408/20, N°459/20, N°493/20 y N°520 hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, en este

último caso, solo para aquellas grandes aglomeraciones urbanas, disponiéndose la medida de

“distanciamiento social preventivo y obligatorio” para el resto del país;

Que la medida fue prorrogada por medio de los Decretos N° 576/2020, N° 605/2020, N°

641/2020, N° 677/20 y N° 714 hasta el 20 de septiembre inclusive;

Que, por la misma razón, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N°

132/2020, mediante el cual declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el

término de ciento ochenta (180) días a partir del dictado del mismo, y encomendó, mediante su

Artículo 6o, a la Dirección General De Cultura y Educación a adoptar las medidas necesarias para

prevenir la propagación del virus COVID-19 en los establecimientos a su cargo, entre otras

medidas;

Que, en concordancia con dicha norma, esta Dirección General de Cultura y Educación dictó la

Resolución N ° 657/20 por la que se aprobó la nómina de autoridades y funcionarios de la

Dirección General de Cultura y Educación exceptuadas del cumplimiento de las medidas de

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular dispuestas por el

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional;

Que asimismo se detallaron las actividades y servicios que, en la órbita de esta Dirección

General se consideran no interrumpibles; entre los que se encuentran la operatividad de los

comedores escolares, la distribución de materiales de impresos para garantizar la continuidad

pedagógica de los alumnos y las actividades y servicios desarrollas en el ámbito de la Dirección

Provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional, entre otras;

Que finalmente se dispuso que el personal directivo y la dotación mínima docente y auxiliar

de los establecimientos educativos (en los términos de lo previsto en las Resoluciones No

554/2020, No 555/2020 y N° 574/2020) se encuentran alcanzados por sus disposiciones, para

garantizar el funcionamiento de los comedores escolares mientras se realicen prestaciones

alimentarias diarias y hasta la finalización de la entrega de los bolsones de emergencia de

productos alimenticios, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Conjunta No 573/2020 de la

Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; la

continuidad de aquellas obras de infraestructura escolar que se encuentren iniciadas, así como

también aquellas cuyo inicio estaba previsto y las tareas de limpieza y desinfección en todos

los establecimientos educativos;

Que por Resolución RESFC-2018-233-GDEBA-DGCYE se reguló el procedimiento de

designación y funciones del Personal de Servicio – Ley 10.430 – con funciones en los

establecimientos educativos dependiente de esta Dirección General de Cultura y Educación;

Que, posteriormente, por Resolución RESFC-2018-293-DGCYE se modificó la resolución

mencionada y se aprobó el nuevo procedimiento para la designación y funciones del Personal de

Servicio –Ley 10.430-;

Que a raíz de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional ya mencionadas

relacionadas con el “Aislamiento y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” surge la

necesidad de modificar transitoriamente los artículos 19, 28 y concordantes de la RESFC- 2018-

293-GDEBA-DGCYE;

Que en uso de las facultades conferidas por el Artículo 69, incisos a) y e) de la Ley N° 13688,

corresponde el dictado del presente acto administrativo;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE

ARTICULO 1°. Prorrogar la inscripción a los listados de aspirantes del Personal de Servicio con

funciones en establecimientos educativos del año 2020/2021, mientras duren las medidas de

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

ARTICULO 2°. Aprobar la utilización del listado oficial 2020 para los actos públicos que se

realicen mientras duren las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y de

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

ARTICULO 3°. Delegar en la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos los

mecanismos para realizar oportunamente las aperturas o prorrogas a la inscripción en los listados

de aspirantes del Personal de Servicio con funciones en establecimientos educativos y

actualización del puntaje de los inscriptos, mientras duren las medidas de Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio, y de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

ARTICULO 4°. La presente será refrendada por la Subsecretaría de Administración y Recursos

Humanos.

