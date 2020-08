HOY A 20 AÑOS DE LA ORDENACIÓN DIACONAL DE CARLITOS PINA DOY GRACIAS A DIOS, A SAN JOSÉ NUESTRO PATRONO Y A SAN LORENZO, EL PATRONO DE LOS DIÁCONOS.

RESALTAR LA FIGURA DE CARLITOS SERÍA REPETIR LO QUE TODA LA COMUNIDAD YA SABE. SOLAMENTE HARÉ REFERENCIA A LA FIGURA DE ESTE MINISTERIO Y LO DEMÁS SE DARÁ POR AÑADIDURA, COMO DICE JESÚS.

EN LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA IGLESIA, COMO NOS NARRA EL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, COMO EL NÚMERO DE DISCÍPULOS AUMENTABA LOS HELENISTAS COMENZARON A MURMURAR, PORQUE SE DESATENDÍA A SUS VIUDAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS; FUE ASÍ QUE LOS APÓSTOLES CONVOCARON A SUS DISCÍPULOS, PARA PEDIRLES QUE BUSCARAN SIETE HOMBRES DE LA COMUNIDAD CON FAMA, LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO Y SABIDURÍA.

ELLOS DESPUÉS DE ORAR, LES IMPUSIERON LAS MANOS.

ASÍ FUE, HACE HOY 20 AÑOS, EN NUESTRO PUEBLO, COMO NACIÓ POR INICIATIVA DEL PADRE JUAN CARLOS, UN MINISTERIO QUE NUESTRA COMUNIDAD DESPUÉS DE DOS PERÍODOS SIN SACERDOTES, NECESITABA. Y LA ELECCIÓN FUE IGUAL A LAS PRIMERAS COMUNIDADES, UN HOMBRE CUYA VOCACIÓN ERA SERVIR A LA GENTE, LLENO DE ESPÍRITU CRISTIANO Y SABIDURÍA.

POR ESO, SU LEMA FUE “ NO VINE A SER SERVIDO SINO A SERVIR”, ESTO DICE EL CONCILIO VATICANO II, QUE EL CRISTIANO NO PUEDE ENCONTRAR SU PROPIA PLENITUD SI NO ES EN LA ENTREGA SINCERA DE SÍ MISMO A LOS DEMÁS, Y ESO ES CARLITOS PARA MÍ.

“LE PIDO A CRISTO QUE TE SIGA AYUDANDO EN TU MINISTERIO. RECORDÁ SIEMPRE LAS PALABRAS DE SAN POLICARPO DE ESMIRNA : DIÁCONOS, SEAN IRREPROCHABLES, MISERICORDIOSOS, CAMINANDO CONFORME A LA VERDAD DEL SEÑOR. NO OLVIDEN QUE USTEDES SON MINISTROS DE DIOS Y DE CRISTO, NO DE LOS HOMBRES.”

PARA TERMINAR TE DEJO COMO REGALO UNA POESIA DE RABINDRANATH TAGORE, QUE HACE HONOR A TU MINISTERIO:

…”DORMÍA Y SOÑABA QUE LA VIDA ERA ALEGRÍA

ME DESPERTÉ Y VÍ QUE LA VIDA ERA SERVIR,

SERVÍ, Y EN EL SERVICIO ENCONTRÉ LA ALEGRÍA…”



¡GRACIAS AMIGO!



MINGO

10/8/2020