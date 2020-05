Si lo aprueba la Provincia, Olavarría podría habilitar las salidas recreativas este finde

Lo anunció el Intendente Ezequiel Galli a través de las redes sociales. Podría ser entre las 10 y las 16, con una duración máxima de 60 minutos.





Al cierre de la jornada de este miércoles, y a través de Twitter, el Intendente apeló a la responsabilidad ciudadana y anunció que le solicitó a la Provincia la habilitación de salidas recreativas.





En principio se plantea como una “prueba piloto” entre las 10 y las 16, y por una duración máxima de 60 minutos.



De ser aprobado el pedido, la prueba piloto sería este fin de semana.





Más detalles en las páginas del diario El Popular de este jueves.





Deberán tener en cuenta que:

?-Podrán extenderse hasta 500 metros de distancia del domicilio.

?-No se podrá utilizar el transporte público o vehicular.

?-No se podrán realizar aglomeraciones o reuniones.

?-No se podrán usar bancos o juegos de plaza y/o similar.

– Ezequiel Galli (@ezequielgalli) May 14, 2020