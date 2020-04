Comité Radical de Crisis

No hay dudas que el ya famoso Comité de Crisis Local, está dando que hablar, principalmente por la poca diversidad en las opiniones, es decir, no hay Personas que provengan de espacios distintos al Gobierno Municipal, y la agrupación Política que conduce los destinos de Gral. Alvear, en este caso la UCR.

Por tal motivo, las críticas a dicho comité se escuchan por todos los rincones de la Ciudad, ya que las medidas adoptadas, con las que se rige Gral. Alvear, se toman por las personas que se ven en la foto y que claramente muestra un solo sector político, además de no verse a ninguna Persona que provenga de instituciones intermedias, o bien Ciudadanos comunes comprometidos con lo social, etc., como para tener visiones distintas y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos los Alvearenses y no quizá para algunos.

Obviamente, intentamos con estas lineas aportar ideas y sumar a la buena voluntad de quienes tienen el gran desafío de conducir el Gobierno en estos difíciles momentos que estamos atravesando.-