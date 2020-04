General Alvear – Comité de Crisis – Nuevas disposiciones y medidas ante la pandemia. Por Rogelio Díaz

Sin ánimo de ofender a nadie, por el contrario con las mejores intenciones, como ciudadano que desea el bien para la comunidad y los habitantes que la residen, respetuosamente digo:

Que mencionan primeramente “aislamiento preventivo, social, distanciamiento social y medidas higiénicas”. Estamos todos de acuerdo es lo elemental, ahora no les parece que permitiendo la apertura de ciertos locales, comercios y rubros los días lunes, miércoles y viernes y otros los días martes y jueves, en un franja horaria tan reducida 4 o 5 horas diurno y dejando solo una persona dentro del local, no van a provocar mayor aglutinamiento de personas en la calle??. – No dejan que permanezcamos en nuestra veredas, lo que sería también para otros, no salir al balcón, como así tampoco que crucemos a lo del vecino; pero por otro lado nos dejan horas parados con personas muy contiguas en veredas a la espera de una atención. – Y si vas a un local, no podes ir al otro porque te termina cerrando y si llegas a ser atendido en los dos debiste al menos haber permanecido las 5 hs. En la calle. – Otros rubros solo abren dos días y 4 hs. Ejemplo Tiendas, Peluquerías, obvio con una sola persona adentro, sucede lo mismo que en la anterior circunstancia descripta y cuantos se atienden? Y seguramente termina siendo mas desprolijo y antihigiénico por el apuro de que pase otro y hacer una buena recaudación al final que permita subsistir. – Idéntica situación ocurre a mi entender, con los parqueros y lavaderos, 3 días a la semana y 4 hs. Imagino pobres andarán a las chapas, no les pida bordes, canteros, barrer y menos regar, sino cortaran dos casas por día. – Otros rubros que no vienen trabajando desde hace tiempo, continúan sin poder abrir y ahora con estas nuevas medidas deben seguir cerrados y solo trabajar con delivery, ósea tendrán que emplear a otra persona y los riesgos que implica un delivery al trabajar pocas horas y llegar a todos los destinos, andarán también a excesiva velocidad. – Casas de electrodomésticos, solo para pago de cuotas… Porque no se puede comprar?? El virus estará dentro del inmueble?? Roguemos entonces no se nos rompa ningún artefacto; y comunico que las tiendas online si funcionan y promoción de envíos gratis, esto genera más desempleo y caída de la economía local. – Albañiles deben operar solos y 5 horas diarias, cuando sabemos que muchos trabajos mínimo se requiere de dos personas, y nunca trabajan juntos, a la par, cuando en un vehículo que cuenta con espacio reducido permiten dos personas, y el tiempo para operar igualmente es muy insuficiente. – Algunos rubros ni siquiera se les permite trabajar, o no se los nombra, como dejándolo al libre albedrío. – Todo ello también torna más difícil el trabajo policial y controlar quien divaga o se halla encuadre bajo las normativas. – Los supermercados grandes que son pocos, permiten el ingreso de 3 o 4 personas, eso de igual manera genera mucho agolpamiento de personas en las veredas, porque son pocos los que pueden ingresar (innecesariamente porque los lugares son muy amplios), y allí todos van a mirar precios a elegir tranquilos, y hacer compras más grandes, la fila avanza poco y se genera siempre más volumen de personas afuera. – También creo no tuvieron en cuenta que muchos trabajan en los horarios que los comercios abren, cuando podrán ellos ir a esos locales??. – Además los dias de relajación y descanso, sábado confinamiento intermedio y domingo absoluto. No es demasiado?. – Tengan en cuenta también que muchas de las personas que permanecen en la calle tratando de ingresar algún comercio son personas de las consideradas de riesgo ante este virus. – Sinceramente pienso que estas medidas terminan generando mal estar entre los ciudadanos, haciendo que nos peleemos entre nosotros por conseguir un turno o un mejor lugar, por denunciarnos y fijarnos en el otro sin necesidad… Cuál sería el problema si dejamos a todos abierto los comercios y trabajando los particulares, todos los días hasta las 18?? Siempre respetando una sola persona adentro del recinto, además evitaría seguramente lo antes mencionado (el aglutinamiento en las veredas) y le permitiríamos que puedan generar mayores recursos económicos en esta difícil situación financiera que atraviesa el país.

No estés en la vereda… Cuando no hay edificios, es decir vamos a estar solos y el vecino más cerca (si sale a la misma hora) mínimo está a 10 metros. Es necesario?? En la vereda se puede respirar aire puro, podemos ver un paisaje diferente al del interior del hogar, podemos relajarnos también, distraernos, dialogar con los vecinos.

Pensaron en los chicos o en los abuelos??? Es una sicosis muy grande que se les está generando con todo lo que se dice y temores magnos con estas medidas, al punto que si salen a la vereda pueden ir presos… Nooo paraaa…

Prohibición de actividades físicas en espacios públicos… Cuando está demostrado que las personas activas gozan de una mejor calidad de vida, presentan mayor vigor, más resistencia a las enfermedades, mantienen su figura, tienen más confianza en sí mismas, menor tendencia a las depresiones, inclusive, suelen seguir trabajando vigorosamente en edades avanzadas; la actividad física está directamente relacionada con la salud general de la persona. Y nada de esto ocurre si se realiza la actividad física dentro del hogar, por la propia atmosfera. Que nos roba la oportunidad de usar el oxígeno del aire, que reducen marcadamente el metabolismo y la eficiencia en el uso de los alimentos, lo que promueve graves problemas de salud, como Obesidad, Falta de energía, Pérdida de tono muscular, Envejecimiento prematuro, Deterioro funcional, Dolores múltiples, Deterioro del sistema cardiovascular, Alta presión arterial, Además de otras situaciones de neurosis, depresión, ansiedad y estrés emocional. Y si estas medidas causan muertes por enfermedades cardiovasculares, estrés desmedido, suicidios por depresiones???.

En Gral. Alvear no tenemos (por suerte) caso alguno de Covid-19, y en Tapalque, Saladillo, Las Flores, 25 de Mayo, Bolívar, todas las localidades linderas de igual manera no registra casos de Cronavirus positivo. No les parece viable al menos por el momento, flexibilizar mas esta cuarentena social? Normarla, regirla y controlarla obviamente, pero tomando otras consideraciones y pensando en todos… Más aun después de lo que expresara nuestro Presidente constitucional donde les delega en cierta forma el poder de hacerlo a los municipios que no son considerados grandes en cantidad de pobladores. – Si así nos debemos confinar hoy, que pasara (que Dios no lo permita), si llegamos a contar con casos positivos en la comuna!!!

Entiendo también que lo de la cuarentena administrada, “suena fuerte” y ello significaría el poder seleccionar y diferenciar, locales, comercios, rubros o personas con mayores libertades que otras.

Repito sin ánimo de ofensas, sostengo que estas medidas (que entiendo forman parte de la buena voluntad de quienes las implementan), violan derechos esenciales de los srs. Humanos y que las restricciones horarias solo generan mayor aglutinamiento de personas, cosa que se pretende evitar y todo ello estimo va camino a generar una catástrofe económica.

Rogelio Díaz

DNI: 27.440.985