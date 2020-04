Quien Controla? Aumentos excesivos de Precios en Comercios y Supermercados de Gral. Alvear

Realmente la cuarentena a Propietarios de distintos Comercios y Supermercados de nuestra Ciudad les hizo mal, ya que “atacaron” directamente al Ciudadano común, al Vecino “de a pié”, al laburante, llevando los precios de los alimentos esenciales “Por las nubes” y haciendo que los vecinos tras que muchos viven de la chancha, el día a día, hoy no están pudiendo salir a trabajar, encima tengan que encontrarse en las góndolas precios de locos, productos básicos que han sido remarcados hasta en un 100 %.

Sinceramente, hay quienes no entienden la gravedad de la situación que estamos viviendo, o aún pero, intentas sacar rédito permanente de esta pandemia, aprovechándose de la Gente que lo único que puede hacer es ir a comprar algo para comer, y porque obviamente “comer hay que comer”, sino, yo creo que más de uno optaría por no comprar nada, para no ver como “le están robando” en su cara.

Ahora la pregunta es: ¡Quien controla los precios en Gral. Alvear?

Sabemos que los Empleados Municipales no están trabajando, pero no hay algunas excepciones en la dirección de bromatología, control urbano, etc., para que el Municipio actúe directamente con esos comerciantes (No todos obviamente) que aprovechan esta situación dramática para llenarse los bolsillos a costa de los Ciudadanos más vulnerables.

Esperamos que esto se ponga en marcha lo antes posible.-