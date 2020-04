PORQUE SOMOS DESOBEDIENTES – Por Lis Solé

Realmente preocupada y alarmada al escuchar a las Autoridades casi frustradas al ver que hay mucha gente en la calle y que no toma las precauciones sugeridas para evitar la expansión del coronavirus, es que me animo a escribir sobre un tema de actualidad a pesar de que no es precisamente lo mío ya que mis temas son históricos y culturales.

Pero cuando lo urgente es realmente urgente, es necesario participar en la convicción de que con ese proceder nos ayudamos a vivir aunque parezca repetir y repetir sobre lo mismo.

Pero somos así, no aprendemos, no obedecemos y como maestra sé que hay que repetir y repetir sin cansarse.

La ENFERMEDAD está cerca y no estamos a salvo porque no somos un pueblo preparado para enfrentarla, no tenemos los recursos y lo PRINCIPAL, estamos en gran peligro porque SOMOS DESOBEDIENTES. No somos el pueblo alemán, esos soldaditos que hacen todo aunque no se lo digan.

No.

Casi todos descendemos de abuelos o bisabuelos españoles e italianos, tenemos su sangre y sus características.

Somos pasionales pero también rebeldes y muy porfiados, casi engrupidos a veces, tontos hasta parecer irracionales. Herencia seguro de nuestras raíces latinas de tanos y gringos potenciada con el mestizaje y la terquedad y soberbia de nuestros indios.

Creemos saber todo pero, en España también creían que a ELLOS NO LES IBA A LLEGAR y en UNA SEMANA pasaron de 100 a 500 muertos en un solo día y AYER LUNES 30, murieron 913 españoles.

En UN SOLO día, AYER 30 de marzo murieron 913 españoles.

Y en Italia AYER murieron 812 personas.

Repito, AYER MURIERON 913 españoles y 812 italianos en dos países que apenas son más grandes que Bs As.

VAN 7.716 MUERTOS EN ESPAÑA Y 11.591 en ITALIA y hoy veo que las cifras de muertes se agranda minuto a minuto.

Imposible seguir diciendo que nos salvaremos porque ya llegó. Ya está entre nosotros y tenemos que intentar que sea lo más leve posible. Hoy, ya hay en Argentina. Hoy murieron 3 en lo que va del día, ahora a las 13.00 horas.

… Sabemos bien que la Provincia de Buenos Aires no tiene ni ahí el sistema de Salud de España o de Italia y menos acá en General Alvear…

… Sabemos que si llegamos al nivel de Pandemia de España e Italia, seguro que nos enfermamos todos y no alcanzarán los recursos para cuidarnos.

Entonces debemos intentar que la pandemia no sea tan grande.

Y de verdad, sólo lo conseguiremos entre todos si somos OBEDIENTES.

Recuerden: Ayer 30 de marzo de 2020 murieron en un solo país apenas un poco más grande que Buenos Aires 913 españoles.

Tenemos suerte que el virus nos está dando tiempo para prepararnos y así lo han entendido nuestros gobernantes que decretaron la cuarentena.

Pero no le estamos entendiendo nosotros. SEGUIMOS SIENDO DESOBEDIENTES Y SOBERBIOS.

POR FAVOR:

NO VISITEMOS A LOS AMIGOS Y FAMILIARES. LES HACEMOS UN FAVOR SI NO CONTAMINAMOS SU CASA.

COMPREMOS PARA UNA SEMANA, NO UNA LATA DE TOMATES PARA EL GUISO Y AL RATO LA SAL QUE SE ACABÓ.

NO CONVERSEMOS CON EL VECINO SINO A DOS METROS O CON BARBIJO. AL HABLAR, escupimos VIRUS HASTA UN METRO Y MEDIO.

HAY QUE SACARSE LA ROPA Y LOS ZAPATOS QUE SE USARON PARA HACER LOS MANDADOS.

LLEVEN BOLSAS DE TELA AL ALMACÉN QUE SE PUEDEN LAVAR.

Y TRATEN DE HACER TODO LO QUE ACONSEJAN LOS WHATSAPP Y MENSAJES POR CELULARES O DE LA TELEVISIÓN Y RADIO.

Cierto que el humor y la esperanza es necesaria para salir de los malos trances. Es necesario no perder la garra, la esperanza, las ganas de reir, cantar o bailar.

PERO CUANDO ALGO ES URGENTE YA NO QUEDA NADA PARA DECIR, Y HAY QUE HACER POR UNO MISMO Y POR LOS QUE NOS RODEAN todo lo que sea posible en prevención y cuidados.

Hagan caso a las recomendaciones.

No sigamos con la soberbia mal entendida del ignorante que cree saber todo.

No es cosa de otros, de allá lejos, “de Europa” o de “la China”. Ya está entre nosotros y es sumamente infeccioso.

Que no nos pase tan grave. SEAMOS OBEDIENTES.