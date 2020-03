ANSES PRESENTA CINCO DENUNCIAS DE INTENTOS DE ESTAFA CON EL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)

La ANSES informa que hoy presentó cinco denuncias penales ante la Justicia para que ésta investigue los intentos de estafar a potenciales beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en distintos puntos del país.​ De acuerdo con denuncias recibidas en la ANSES, falsos empleados del organismo ofrecieron supuestas ayudas para cobrar el beneficio del IFE, por 10.000 pesos en el mes de abril, cuando se trata de un trámite personal y gratuito que no requiere realizar pago alguno.

Estos supuestos gestores o intermediarios detectados en Misiones, Tierra del Fuego/La Plata, Salta, Berazategui y Ostende (provincia de Buenos Aires), pretendían obtener datos de las cuentas bancarias de beneficiarios del IFE o ​cobrar un canon para facilitar los trámites, simulando ser agentes del organismo.

La Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de la ANSES tomó intervención al conocer las denuncias formuladas por beneficiarios sobre estos intentos delictivos que podrían tipificarse como estafa.

De esta manera, se informa que todas estas denuncias se han presentado ante la misma sede judicial, el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 9 a cargo del Dr. Luis Rodriguez, Secretaría Nro. 18 a cargo del Dr. Grangeat Juan Manuel, en Comodoro Py 2002, de la Capital Federal.







