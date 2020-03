ENCUESTA: Alberto Fernández fortalece su imagen a raíz de la evaluación positiva de su gestión ante el coronavirus

Una consultora realizó un amplio relevamiento nacional en el que abordó temas sensibles para la sociedad y el Presidente es el dirigente con mayor valoración.

En momentos en que el avance de la pandemia del coronavirus mantiene en vilo al mundo, el Gobierno nacional lanzó una batería medidas para reducir la propagación en el marco de una situación económica endeble y con proyecciones negativas. Asimismo, una encuesta relevó el humor social en este contexto y el presidente, Alberto Fernández, posee una valoración positiva en base a la evaluación que realizaron los encuestados.

La consultora Inteligencia Analítica Consultores Asociados llevó a cabo un sondeo de opinión pública entre el 16 y el 22 de marzo con un muestreo aleatorio dinámico estratificado por provincias, CABA, Cordones I, II y III de la RMBA e interior de la provincia de Buenos Aires. El mismo abarcó 16.015 casos totales y posee un nivel de confianza de 95% con un margen de error de +/- 1.81%.

En el marco de la pandemia del coronavirus, la evaluación del desempeño del Gobierno nacional arrojó que para el 44,20% es muy bueno; el 29,40% opina que es bueno; el 11,60% considera ni bueno ni malo; el 8,60% malo; el 5,20% muy malo; y el 1% no sabe.

En tanto, respecto del presidente Alberto Fernández los encuestados tienen una valoración positiva del 82,6% muy buena; 58,6% buena; 34,7% ni bueno ni malo; 27,3% malo; 19% muy malo y 47,3% no sabe.

En torno a los sentimientos y medidas frente a la pandemia: tiene preocupación y cumple con todas las medidas del gobierno el 72,90%; tiene miedo y cree que no son suficientes las medidas del gobierno el 19,90%; no tiene miedo y no cree en las indicaciones del gobierno el 2,20%; no tiene preocupación y sigue con su vida con total normalidad el 3,40%; y no sabe el 1,60%.

Sobre las opiniones respecto a si se siente lo suficientemente informado sobre el tema: si, hay mucha información en los medios y comprendo las medidas preventivas 62,9%; si, hay mucha información aunque a veces es contradictoria 24,2%, más o menos; es difícil creerle a los que informan 9,2%; no, la información es escasa y difícil de entender 1,4%; no, la información no es confiable y es imposible de entender 1,4%; y no sabe 0,9%.

En cuanto a las opiniones respecto a si es peligroso el coronavirus: extremadamente peligroso. Puede transformarse en una catástrofe mundial 49,7%; bastante peligroso. Si no tomamos precauciones puede matar mucha gente 28,5%; es algo peligroso que se expande rápidamente. La gente es muy descuidada 15%: no es muy peligroso. Afecta grupos de riesgo pero todos tenemos que tener precaución 3,9%; No es nada peligroso. Los medios hacen un show del tema 1,8%; y no sabe 1,1%.

En medio de la medida del aislamiento social obligatorio preventivo, el análisis indagó en la decisión de quedarse en el hogar por el coronavirus de la población, y el 89,80% cumple, mientras que no lo hace el 10,20%.

Inteligencia Analítica también relevó la actualidad de los ingresos familiares en medio de la pandemia, y los datos mostraron: no alcanza a necesidad básicas familiares 28,8%; solo cubre necesidades básica familiares 28,8%; no alcanza gastos de familia 20,8%; alcanza gastos de familia 11,01%; pequeño excedente excepcional 4,5%; pequeño excedente habitual 3,1%; gran excedente excepcional 0,3%; gran excedente habitual 0,5%; y no sabe 2,2%.

Esto se da en el marco de los principales problemas del país y las mismas son: inflación 15,2%; desempleo 16,9%; corrupción 24,9%; pobreza 11,8%; inseguridad 10,2%; entre otras.

En base a lo estrictamente económico, la situación personal en comparación con seis meses atrás es mejor 17,07%; igual 41,2%; peor 38,9%; no sabe 2,9%. Las expectativas de la economía para dentro de seis meses son: mejor 19,9%; igual 25,4%; peor 31,8%; no sabe 22,9%.

Asimismo, la situación económica del país actual es considerada muy buena 2,3%; buena 6,7%; ni buena ni mala 25,5%; mala 35,4%; muy mala 25,2%; no sabe 4,9%. En comparación con seis meses atrás, es mejor 25%; igual 32,4%; peor 34,6%; no sabe 8%. Mientras que la expectativa para el próximo semestre es: mejor 22,7%; igual 21,4%; peor 34,9%; no sabe 21%.

Luego, la consultora recabó la evaluación de la gestión del gobierno nacional y es considerada positiva en un 59,30%; negativa 35,20%; no sabe 5,50%. A su vez, la evaluación del desempeño de Alberto Fernández es positiva 68%; negativa 28,7%; no sabe 3,3%.

Además, la evaluación de la política económica del gobierno es catalogada como muy buena en un 16,8%; buena 20,3%; ni buena ni mala 24,8%; mala 15,5%; muy mala 11,5%; no sabe 11,1%. También, la evaluación de la política social arrojó que es muy buena 20,3%; buena 20,7%; ni buena ni mala 22,9%; mala 14,5%; muy mala 12,5%; no sabe 9,1%. Sobre la política de seguridad las cifras marcaron: muy buena 12,2%; buena 18,4%; ni buena ni mala 24,4%; mala 18%; muy mala 21,3%; no sabe 5,7%.

Otro aspecto sondeado por la consulta fue la imagen comparada de los dirigentes políticos, y la misma mostró que Alberto Fernández posee 41,20% muy buena y 11,20% muy mala; Cristina Fernández 33,60% muy buena y 35,50 muy mala; Axel Kicillof 24,50% muy buena y 24,70% muy mala; María Eugenia Vidal 22,10% muy buena y 30,60% muy mala; Mauricio Macri 13,70% muy buena y 43,50% muy mala.

La Imagen de Alberto Fernández es muy buena 41,2%; buena 18,9%; ni buena ni mala 17,9%; mala 8,2%; muy mala 11,2%, no sabe 2,6%. La de Mauricio Macri es muy buena 13,7%; buena 11,5%; ni buena ni mala 13,5%; mala 13,6%; muy mala 43,5%, no sabe 4,2%. La de Cristina Fernández es muy buena 33,6%; buena 11,2%; ni buena ni mala 8,3%; mala 8,8%; muy mala 35,5%, no sabe 2,6%. La de Axel Kicillof es muy buena 24,5%; buena 12,2%; ni buena ni mala 16%; mala 12,3%; muy mala 24,7%, no sabe 10,3%.

