EL FERROCARRIL EN GENERAL ALVEAR, ALGO MÁS QUE LA VUELTA DEL TREN

Por distintas razones, aparece tibiamente cierto entusiasmo por la vuelta del tren de

pasajeros, tema que merece atención y dedicación de todos los que de alguna

manera, algo pueden aportar al respecto. Pero, y mientras tanto, la coyuntura

política ofrece una perspectiva inmejorable para saldar una cuenta pendiente en la

historia de General Alvear, la que preserve y deje constancia, del papel que la

industria ferroviaria tuvo en la vida de nuestra ciudad.

A fines de mayo del año pasado, presentamos y fue aprobado por unanimidad en el

HCD un pedido de informes relacionado con la Estación de Ferrocarril, en el que a

través de los considerandos decíamos; que la preservación de ese tipo de edificios,

“garantiza la permanencia de valores culturales, sociales e históricos” y que “son

portadores de potencialidades…”, que permitirían “recuperar la memoria histórica”

y lo hacíamos extensivo a toda el área de lo que se conoce como “Estación”.

Argumentando que más allá de la presencia activa de un servicio ferroviario (por el

que hay que seguir bregando) no hay impedimentos para la puesta en valor del

sector. Es más, urge por rieles paralelos al reclamo del tren, hacer algo ya en pos de

resguardar lo que queda.

El aprovechamiento tanto de los edificios como de los espacios verdes allí

disponibles, tiene que ser a partir de aquel acuerdo en el HCD, el punto de partida

para tratar de rescatar lo que aún sobrevive y convertir al sector no solo en una

fuente de actividades Culturales y/o Turísticas, sino en un espacio donde la

ciudadanía alvearense en general y las nuevas generaciones en particular, se

reencuentren con la historia de una industria que contribuyó al engrandecimiento de

esta ciudad durante un siglo. Con decenas de ferroviarios, y hoy cientos de

descendientes que en algún caso quizá hasta desconozcan la profundidad y

características de la tarea de sus abuelos, en ese Alvear que aman.

Políticamente tanto desde Nación como Provincia. hay una predisposición a

revalorizar el diálogo, el Ejecutivo local puede dar fe de ello. Por otra parte, leí

ayer además en alguna nota, que “trabajar en equipo es la mejor forma de obtener

resultados”. De eso se trata y opino que es el momento. Llevar adelante una tarea

conjunta pensando con una única “camiseta”; la de General Alvear, la historia de

los ferrocarriles aquí y su presencia desde la llegada en 1897, cuando el Pueblo

tenía solo 28 años de vida.

José Alberto Alaniz – Jubilado Ferroviario – Concejal Frente de Todos