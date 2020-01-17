GAUDENCIO FERNÁNDEZ: “POR LA VUELTA DEL TREN”

ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PONGA EN MARCHA NUEVAMENTE EL SERVICIO FERROVIARIO EN LA REGION ME COMUNIQUE CON EL PRESIDENTE DEL ENTE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE LA NACION, ESCRIBANO RICARDO LISALDE CON EL FIN DE INTERIORISARME SOBRE LA PROBABILIDAD DEL RETORNO DEL TREN DE PASAJEROS A GENERAL ALVEAR, EL FUNCIONARIO ME EXPRESO QUE PROXIMAMENTE PERSONAL FERROVIARIO LLEVARA´ A CABO UNA INSPECCION DE LAS VIAS, POSTERIORMENTE EVALUARAN QUE TRABAJOS SE DEBERIAN REALIZAR PARA QUE EL CORREDOR QUEDE EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD FACTOR PRIMORDIAL PARA AVANZAR EN ESTE IMPORTANTE COMETIDO. LE EXPRESE A LISALDE LA SIGNIFICACION QUE TIENE PARA LAS COMUNIDADES DEL INTERIOR EL TREN , QUE EN EL AÑO 2003 SIENDO INTENDENTE MUNICIPAL GESTIONE ANTE EL GOBIERNO NACIONAL LA LLEGADA DEL MISMO A GENERAL ALVEAR PORQUE EN PRINCIPIO LLEGARIA HASTA SALADILLO Y LO LOGRAMOS , LAMENTABLEMENTE HACE MAS DE DOS AÑOS EL GOBIERNO ANTERIOR LEVANTO´ EL SERVICIO DESPUES DE CATORCE AÑOS DE FUNCIONAMIENTO .
GAUDENCIO FERNANDEZ
EX INTENDENTE MUNICIPAL
DE GENERAL ALVEAR .