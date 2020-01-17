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GAUDENCIO FERNÁNDEZ: “POR LA VUELTA DEL TREN”

alvearvive 17 enero, 2020

ANTE  LA POSIBILIDAD DE QUE SE PONGA EN MARCHA NUEVAMENTE EL SERVICIO FERROVIARIO EN LA REGION ME COMUNIQUE CON EL PRESIDENTE DEL ENTE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA  DE LA NACION,  ESCRIBANO RICARDO LISALDE CON EL FIN DE INTERIORISARME SOBRE LA PROBABILIDAD DEL RETORNO DEL TREN DE PASAJEROS A GENERAL ALVEAR, EL FUNCIONARIO ME EXPRESO QUE  PROXIMAMENTE  PERSONAL FERROVIARIO LLEVARA´ A CABO UNA INSPECCION DE LAS VIAS, POSTERIORMENTE EVALUARAN QUE TRABAJOS SE DEBERIAN REALIZAR PARA QUE EL CORREDOR QUEDE EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD FACTOR PRIMORDIAL PARA AVANZAR EN ESTE IMPORTANTE  COMETIDO. LE EXPRESE  A LISALDE LA SIGNIFICACION  QUE TIENE PARA LAS COMUNIDADES DEL INTERIOR EL TREN , QUE  EN  EL AÑO  2003 SIENDO INTENDENTE MUNICIPAL GESTIONE ANTE EL GOBIERNO NACIONAL  LA LLEGADA DEL MISMO A GENERAL ALVEAR  PORQUE EN PRINCIPIO LLEGARIA HASTA SALADILLO Y LO  LOGRAMOS , LAMENTABLEMENTE HACE  MAS DE DOS AÑOS EL GOBIERNO ANTERIOR LEVANTO´ EL SERVICIO DESPUES DE CATORCE  AÑOS DE FUNCIONAMIENTO .

GAUDENCIO FERNANDEZ

EX INTENDENTE MUNICIPAL

DE GENERAL ALVEAR .