CARLOS ANTONIO GOROSITO: “LE SOLICITE AL ESC. RICARDO LISSALDE PTE DE ADIF SE LA REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TRENES QUE BENEFICIARA A ROQUE PÉREZ, SALADILLO, GRAL. ALVEAR Y NUESTRAS LOCALIDADES DE DEL CARRIL Y CAZÓN”

REUNIÓN CON EL ESC. RICARDO LISSALDE PRESIDENTE DE TRENES ARGENTINOS

“El ex Diputado Provincial Escribano Ricardo Lissalde ha sido designado por el Gobierno Nacional como Presidente de una de las Sociedades del Estado más importante con la que cuenta nuestro país. Se trata de la ADIF SE (Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado) creada por la Ley 26352 del 2008, cuyo objeto es el reordenamiento de la actividad ferroviaria del país. Integra Trenes Argentinos junto a otras empresas estatales del sector ferroviario, como Operadora Ferroviaria. Desde diciembre de 2016 es miembro de la Unión Internacional de Ferrocarriles. Se trata de una alta distinción y al mismo tiempo de una gran responsabilidad para nuestro convecino Ricardo Lissalde convirtiéndolo además en el primer saladillense que obtiene desde 1983 a la fecha una responsabilidad de tal magnitud en un Gobierno de la Nación, de fechas anteriores a 1983 no recuerdo una designación de tal naturaleza. Conocida su designación me comunique con Lissalde para felicitarlo y desearle éxitos en la gestión que ha iniciado. El día domingo 12 me reuní con el Escribano Lissalde por espacio de más de dos horas donde abordamos el tema ferroviario. En el diálogo note que estaba muy informado de todo el trabajo a realizar en tan importante área de gobierno que le han asignado, como así también del funcionamiento del sistema ferroviario en otros lugares del mundo y particularmente de los países europeos. Se explayo sobre los planes que piensan desarrollar para la coyuntura, el mediano y largo plazo en todo el país. Por mi parte le solicite que arbitrara todos los medios a su alcance para que vuelva a funcionar el servicio de trenes desde Constitución hasta Gral. Alvear lo que obviamente incluye a Roque Pérez y Saladillo con sus respectivas estaciones intermedias, en el caso de Saladillo las de las localidades de Del Carril y Cazón. El tren ha cumplido un rol fundamental en el desarrollo y crecimiento de las ciudades de interior del país y naturalmente está vinculado a la historia del crecimiento y desarrollo de nuestro Saladillo, muchos de nuestros bisabuelos y abuelos llegaron a esta tierra de promisión en tren. La historia del tren es archiconocida en la región. Hubo gobiernos que bajo el argumento de déficits levantaron el servicio. En Saladillo luego se volvió a reimplantar durante el Gobierno del Dr. Alejandro Armendáriz en la Pcia. de Bs.As (Gestión Municipal Francisco Ferro),luego se volvió levantar el servicio de trenes y nuevamente se volvió a reimplantar durante mi gestiones como Intendente Municipal. Hace un tiempo que el servicio dejó de funcionar nuevamente. Es por todos sabido que no se han realizado en muchos años las inversiones necesarias para que tengamos un servicio de trenes de calidad entre Constitución y Saladillo. Dado el cargo que hoy ostenta Ricardo Lissalde , en mi condición de hombre de la política que sigo siendo y que además ha tenido el alto honor de ser representante del pueblo durante muchos años ,también como ciudadano común que sigo interesado por los temas de mi pueblo y la región es que me reuní con Lissalde para solicitarle la reimplantación de servicio de trenes. Lissalde sabe perfectamente la importancia que tiene el servicio ferroviario para nuestra ciudad y la región. Cree además que hay que idear mecanismos para que sea el servicio sustentable en el tiempo. Necesitamos un servicio de trenes con buenos coches, con las vías en condiciones de transitar, con todas las medidas de seguridad correspondientes en todo el trayecto y una frecuencia horaria acorde con las necesidades de los habitantes de la región. Lissalde es conocedor del tema local y regional, de la importancia que tiene el tren para nosotros. Ha sido recientemente honrado como Presidente de ADIF SE que tiene jurisdicción sobre el tema. Quizás esta sea una oportunidad única para restablecer los servicios ferroviarios con la calidad y la frecuencia que requiere el mismo. De la reunión con el Escribano Ricardo Lissalde, nuevo Presidente ADIF SE me fui convencido de que hará todo lo posible para satisfacer una gran aspiración comunitaria como lo es la REINSTALACIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO. Me fui también convencido que desde el lugar que ocupa intentará a ayudar a Saladillo y las comunidades de la región “Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2005), Saladillo 13 de Enero de 2020