VIERNES 3 DE ENERO CANCHA DE DEPORTIVO HORACIO FITTIPALDI (DEPORTIVO) 12 ARIEL PAULONI (BOCHIN) 8CANCHA DE ALVEAR FCMIGUEL LEIVA (AFC) 4 HORACIO FITTIPALDI (DEPORTIVO) 12PAULO ALBO (AFC) 10 HUGO ALMENDROS (AFC) 12
PROXIMA FECHA LUNES 6CANCHA DE JUBILADOSMARTIN ALBO (JOVENES) HORACIO FITTIPALDI (DEPORTIVO)OSCAR CANCELA (JOVENES) LUCAS CEJAS GEREZ (DEPORTIVO)
EL PASADO FIN DE SEMANA SE REALIZO EL PRIMER SORTEO DE LA RIFA 2020 DE LA FEDERACION DE BOCHAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EL PRIMER PREMIO DE 3.000 PESOS CON EL NRO 5099 FUE VENDIDO POR ASOCIACION DE BOCHAS DE AZUL Y EL 2DO CON EL NRO 4446 NO FUE VENDIDO. ESTE SABADO 11 SE REALIZA EL 2DO SORTEO PARTICIPANDO DE EL TODOS LOS JUGADORES QUE HAYAN ABONADO LA CUOTA MENSUAL DE ENERO DE 300 PESOS.-
ASOCIACION DE BOCHAS DE GENERAL ALVEAR RESULTADOS TORNEO OFICIAL INDIVIDUAL 1RA CATEGORIA 2020
VIERNES 3 DE ENERO CANCHA DE DEPORTIVO HORACIO FITTIPALDI (DEPORTIVO) 12 ARIEL PAULONI (BOCHIN) 8CANCHA DE ALVEAR FCMIGUEL LEIVA (AFC) 4 HORACIO FITTIPALDI (DEPORTIVO) 12PAULO ALBO (AFC) 10 HUGO ALMENDROS (AFC) 12