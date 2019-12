LEY IMPOSITIVA / Doble vara: los intendentes del PRO también subieron las tasas hasta 70 puntos

Axel Kicillof denunció ayer que intendentes macristas que se oponen a la Ley Impositiva por considerarla “excesiva” aplicarán en 2020 impuestos municipales mayores a los que propone la Provincia.

Los intendentes de Cambiemos protagonizaron ayer el rechazo a la Ley Impositiva que envió Axel Kicillof a la Legislatura Bonaerense. Denunciaron la intención de aplicar un “impuestazo” ante los grandes medios e hicieron caer la sesión en la que el nuevo gobierno buscaba aprobar la iniciativa.

Para fundamentar la negativa, los jefes comunales criticaron el 75% en el impuesto inmobiliario rural, que alcanza a los sectores de mayores recursos. Kicillof detalló ayer en conferencia de prensa que ese porcentaje abarca a “doscientos propietarios de más de dos mil hectáreas”. Además, en caso que el pago se realice en una sola cuota “tienen un 20% de descuento”.

De todas formas, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y de La Plata, Julio Garro, se pusieron al frente de la oposición a la iniciativa, se apoyaron en la mayoría macrista en el Senado y expresaron que el aumento es “excesivo”. Tras ello, Kicillof acusó que en municipios gobernados por intendentes de Cambiemos el aumento de tasas superó a los incrementos propuestos por la Gobernación.

En el caso de la capital provincial, el Concejo Deliberante aprobó el 18 de diciembre un aumento de tasas que, si bien en promedio es del 44%, alcanza el 67% para las propiedades rurales, en concepto de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que en 2019 pagaron una cuota de 855 pesos y que a partir de enero pagarán 1.426 pesos.

Mayor será para las propiedades de la Categoría I, valuadas en más de 5 millones de pesos, que percibirán un incremento del 72%. En este caso, la cuota pasará de 2.739 pesos a 4.698 pesos. Además, desde la oposición remarcaron a INFOCIELO que el artículo 3 de la ordenanza fiscal “pone un tope de aumento del 80% respecto a lo pagado en tasa SUM en el 2019″.

Otro de los intendentes con peso en el armado opositor, el sanisidrense Gustavo Posse, se aseguró a principios de diciembre la aprobación de su ordenanza fiscal. Tras un fallido intento de promover un aumento que podía llegar al 115%, se aseguró aumentar el ABL un 20% en enero, un 15% en marzo y aumentos para el resto del año conforme a la inflación que publique el INDEC mes a mes. Sectores de la oposición sostienen que de esta forma, la Comuna recaudará por encima de la inflación prevista para 2020.

En Vicente López, Jorge Macri, quizá el intendente que más operó contra la Ley Impositiva de Kicillof, obtuvo la aprobación de su propuesta de aumentar inicialmente un 35% el ABL pero con la facultad de disponer aumentos unilaterales hasta alcanzar el 50%.

Por su parte, Jaime Méndez en San Miguel logró aprobar un aumento mínimo de las tasas del 50%, al que se le suma la facultad que tendrá el Poder Ejecutivo para aplicar al menos un 20% más de incremento durante el año. Desde el Frente De Todos del distrito explicaron a INFOCIELO que el incremento abarca a “todas las actividades comerciales y en las tasas municipales de servicios generales”, razón por la que se opusieron en el Concejo Deliberante.

La intervención de los intendentes de Cambiemos en el rechazo opositor a la Ley Impositiva con la que el nuevo gobierno buscaba sostener la recaudación en términos reales durante 2020 provocó el enojo del Gobernador, que en conferencia de prensa cuestionó su legitimidad como portavoces de la oposición. “La ex gobernadora está en París, no está, su jefe de Gabinete no está. No hemos tenido claridad en los interlocutores”, disparó ayer Kicillof.

Además, recordó públicamente que aplicaron aumentos de tasas municipales por encima de lo que propuso la Provincia. “Fijaron aumentos muy altos, de hasta un 80% en las tasas, pero los medios no hablaron de impuestazos”, dijo en referencia a jefes comunales macristas. Fue en esa línea que Kicillof afirmó que “no voy a aceptar extorsiones para aprobar leyes”, sugiriendo una presunta presión por conseguir ciertos cargos en organismos provinciales y no una sincera defensa de los contribuyentes.

