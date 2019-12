DUDAS SOBRE LA UBICACIÓN DEL FORTÍN ESPERANZA. Por Lis Solé.

Muchas veces no es tan fácil leer los documentos y más cuando estos

se contradicen, contemplando que están escritos en letra manuscrita difícil de

entender complicado por el uso de un vocabulario que actualmente parece

incomprensible.

La pregunta se repite sin cesar: ¿DÓNDE ESTABA CONSTRUIDO EL FORTÍN

ESPERANZA de General Alvear?

Hay tres lugares posibles: enfrente de la Plaza, en las cercanías de la actual

Terminal de ómnibus o en la gran loma fuera de la circunvalación sur (Avenida

Belgrano).

PRIMERA TEORÍA:

EL FORTÍN ENFRENTE DE LA PLAZA.

Hasta el año 1969, y de acuerdo a los autores Capdevila e Isabel

Llantada de Márquez, el fortín se hallaba en la cuadra donde actualmente se

levanta la Municipalidad entre las calles Irigoyen, Alsina, San Martín y

Sarmiento.

Isabel Llantada de Márquez dice “se construyó el Fortín Esperanza en la

margen derecha del arroyo Las Flores, ocupando el sitio en que ahora

se encuentra la manzana frente a la Plaza, donde se ha edificado el

Palacio Municipal, en el Pueblo de General Alvear” (Llantada, 16).

Tal como la tradición oral lo refleja, había una cuneta donde actualmente

está Bomberos Voluntarios sobre calle Alsina y otra enfrente de la

Municipalidad y que se extiende hacia el oeste, lugar donde se rompía la

vereda y el asfalto porque “eran los antiguos zanjones que rodeaban el fortín” y

por eso “cedía el piso”. Cuando se arregló el veredón de la Municipalidad, los

albañiles que hicieron el trabajo extrajeron del lugar gran cantidad de residuos

y pedazos de botellas cerámicas que bien podrían ser restos del fortín.

Esta teoría tiene su fundamento, -además de la tradición oral-, en el

plano que fue dibujado por el Mayor de Ingenieros Ludovico D´ Ourbourg el 29

de febrero de 1856, cuadro del que se encuentra una copia en la oficina del Sr.

Intendente Municipal.

En ese mapa del Pueblo Esperanza, se ve la plaza en el centro con sus

manzanas cuadradas y las quintas con un único camino de salida que va hasta

la estancia “Nueve de Julio” de José Portugués.

SEGUNDA TEORÍA:

EL FORTÍN ESTABA EN LOS ALREDEDORES DE LA ACTUAL TERMINAL

DE ÓMNIBUS

En el año 2003, Thill y Puig Domenech, investigadores trabajadores en

la Dirección General de Geodesia de La Plata, publican su libro “Guardias,

fuertes y fortines de la Frontera Sur. Historia, antecedentes y ubicación

catastral”.

En este libro, los autores tienen en cuenta para la ubicación del fortín los

planos N° 167-23-4 y 818-30-2 existentes en Geodesia, plano dibujado por

Saturnino Salas el 12 de enero de 1856, o sea un mes antes que el plano de

D´Orbourg.

El libro dice: El fortín estaba ubicado “en las actuales manzanas de la

ciudad de General Alvear N° 119, 120, 128 y 129, entre las calles C. Piñero, E.

Echeverría, M. Belgrano, B. de Irigoyen, San Martín y Sarmiento”.

Las manzanas N° 119, 120, 128 y 129 se encuentran entre las calles

Bernardo de Irigoyen y San Martín, y entre Belgrano y Roque Pérez que sería

la Terminal, donde está la Dirección de Cultura y la Terminal de Ómnibus, la

cuadra del Almacén 2020, la cuadra de Mirta Anido bajando hasta lo de

Maranzano y la cuadra del Corralón de Majluf.

El Plano original es hermoso. Los colores ocres, verdes, amarillos y

naranjas son espectaculares. El diseño y el detalle en cada línea impresiona y

maravilla. Pero…, si este plano se hubiera hecho realidad Alvear tendría

cuadras rectangulares y no cuadradas como las que tiene realmente.

Las dimensiones de las manzanas no coinciden: de acuerdo a este

plano, las manzanas estarían formadas por seis lotes de 35 X 50 centímetros

lo que darían un total de 70 X 100 metros y en realidad, todas las manzanas de

General Alvear tienen 86.60 X 86.60 metros que si las pasamos a la medida

usada en la época, las varas, resultaría un número aproximado a 100 metros,

pero tampoco es exacto y a más, habría que agregar los anchos de vereda y

calle que están fuera de los límites municipales. O sea, con las veredas, las

manzanas llegarían a tener 100 metros de lado, pero nunca 170 metros, salvo

los solares que se encuentran fuera de la línea de circunvalación dada por las

avenidas Belgrano, 9 de Julio, 25 de Mayo y Papa Francisco (anterior

Rivadavia).

TERCERA TEORÍA:

EL FORTÍN ESTARÍA EN LA GRAN LOMA UBICADA AL SUR DEL PUEBLO.

Según muchos, el fortín estaría en la gran loma al sur del pueblo, quizás

rumbeando hacia la ubicación que definen Thil y Puigdomech pero no

comprendería la gran loma que está entre Belgrano y Piñero.

Desde ya que podría ser, -obviando la diferencia en el largo de las

manzanas o cuadras-, que el fortín estuviera en el lugar mencionado por estos

autores y que continuaran los corrales hacia la loma ubicada al sur pero no es

seguro.

¿Y A QUIÉN CREEMOS?

El Plano de colores que tienen en cuenta Thill y Puigdomenech está

dibujado por el agrimensor Saturnino Salas cinco meses después de creado el

pueblo el 28 de agosto de 1855. Se supone que Salas ha venido hasta Alvear y

ha mirado o medido el fortín y el pueblo… O no.

Si el plano de Saturnino Salas que tienen en cuenta los autores Thill y

Puigdomenech se hubiera hecho realidad las cuadras de General Alvear serían

rectangulares y el fortín “podría” estar entre las calles Piñero, Belgrano, San

Martín y Sarmiento pero eso no es así porque las cuadras actuales son

cuadradas.

Por otro lado, en el mapa sin colores el Pueblo tiene manzanas

cuadradas y sólo se ven construcciones en el centro donde estaría

enclavado el Fortín, lo que pareciera es el plano que más se condice con la

realidad además de que generalmente, en lo demás pueblos los fortines

estuvieron en el centro del pueblo.

Y volviendo a la teoría de “la loma” este sitio no estaría señalado en

ningún lugar más que en el sentido común e ideario de que “siempre se

está más seguro en la loma” y más en tierras muy inundables aunque el

centro del pueblo también está en una loma.

LOS ERRORES Y CONTRADICCIONES SE REPITEN…

En esta Buenos Aires no es de hoy que no todo lo que brilla es oro y que

no todo lo que dicen los papeles es verdad, y sin querer saber más que la

historia me permito dudar de las tres teoría, a sabiendas de tantas

construcciones y proyectos que incluso fueron pagados por los Gobiernos

pero que nunca se hicieron realidad, como bien puede ser el caso de ese

Fortín y Pueblo Esperanza plasmado en un plano como el de Salas que

además, es refutado por otro Ingeniero sólo un mes después.

Los errores y contradicciones se repiten…

Fortín cuadrado, con forma de estrella, redondo… Los documentos a

disposición no son claros y queda a criterio de cada uno las conclusiones

que podrían ser refutadas o corroboradas en futuras investigaciones que

determinen cuál sería la verdadera forma y emplazamiento del fortín

Esperanza.

Por ahora, nadie puede afirmar que el fortín estaba enfrente de la Plaza

actual o cerca de la Terminal de Ómnibus o sobre la loma señalada porque

no hay información que haya sido corroborada y quien lo hiciera, estaría

faltando a la verdad.

Hay que seguir buscando y analizando documentos, quizás volver a

convocar a los arqueólogos para que continúen sus investigaciones sobre el

fortín… En fin, los documentos a disposición actuales son los nombrados y

por ahí, con el trabajo y análisis de documentos y sitios algún día sepamos

donde se encontraba exactamente el fortín Esperanza.

Fotos:

Plano de colores dibujado por Saturnino Salas el 12 de enero de 1856.

Plano dibujado por el Mayor de Ingenieros Ludovico D´Ourbourg el 29 de

febrero de 1856.

Bibliografía: