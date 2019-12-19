1RA CATEGORIA 2020MIERCOLES 18 DE DICIEMBRECANCHA DE ALVEAR FC PATRICIO KELLY (AFC) 12 OSCAR CANCELA (JOVENES) 7CANCHA DE DEPORTIVO ALVEARFERNANDO DIAZ (DEPORTIVO) 12 FELIPE ALBO (ALVEAR FC) 2FERNANDO DIAZ (DEPORTIVO) 12 NAZARENO MARTINEZ (AFC) 3
HOY JUEVES 19 EN JUBILADOSZOILO CRIADO (JOVENES) FERNANDO DIAZ (DEPORTIVO)EZEQUIEL CAÑAS (JOVENES) VICENTE RODA (ALVEAR FC)EN DEPORTIVOPABLO CEJAS (DEPORTIVO) PAULO ALBO (ALVEAR FC)LUCAS CEJAS GEREZ (DEPORTIVO) OSCAR CANCELA (JOVENES)
ASOCIACION DE BOCHAS DE GENERAL ALVEAR, RESULTADOS TORNEO OFICIAL INDIVIDUAL
1RA CATEGORIA 2020MIERCOLES 18 DE DICIEMBRECANCHA DE ALVEAR FC PATRICIO KELLY (AFC) 12 OSCAR CANCELA (JOVENES) 7CANCHA DE DEPORTIVO ALVEARFERNANDO DIAZ (DEPORTIVO) 12 FELIPE ALBO (ALVEAR FC) 2FERNANDO DIAZ (DEPORTIVO) 12 NAZARENO MARTINEZ (AFC) 3