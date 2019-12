Consigan el Terreno, que la Federación los va a ayudar a crear un Completo para los Empleados Municipales

El Secretario General de la Federación de Trabajadores Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) y de la Confederación de Trabajadores Municipales Rubén “Cholo” García, en rueda de prensa en la tarde del lunes en Gral. Alvear, le manifestó públicamente al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gral. Alvear Miguel Ángel Dornaco, la posibilidad de Crear un complejo de Piletas y cabañas para los Empleados Municipales de Gral. Alvear.

“Voy a hacer un anuncio público, ante todos los Medios de Alvear, ya que mañana nos vamos a azul a inaugurar un Completo de Piletas del Sindicato Municipal de aquella Ciudad. No puede ser que Olavarría también tenga un complejo, que Junin, que Avellaneda, etc. y Gral. Alvear no lo tenga.”

“Así que Miguel, Consigan el terreno que la Federación les va a dar todo el apoyo para la creación de un complejo de Piletas para todos los Empleados Municipales de Alvear.”

Manifestó García, quien destacó el trabajo del Sindicato de Gral. Alvear y fundamentalmente la tarea de Miguél Dornaco y la Comisión directiva.-