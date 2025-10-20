En horas de la noche del domingo, personal policial de la Estación de Policía Comunal de General Alvear procedió a la aprehensión de un joven de 25 años que se encontraba alterando el orden público en el Barrio Tortorici de esta ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 19:55 horas, en la intersección de las calles Bernardo de Irigoyen y Pasaje Dos, donde el individuo, en evidente estado de ebriedad, provocaba disturbios, causaba molestias a los vecinos e incitaba a la pelea con los presentes, haciendo caso omiso a las indicaciones del personal policial. Tras ser trasladado a la seccional, fue examinado por el médico de guardia, y el joven permaneció alojado en la dependencia hasta recuperar su estado de lucidez. Por el hecho, se labraron actuaciones contravencionales caratuladas “Infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031”, con intervención del Juzgado de Paz Letrado local.



