Más Noticias Últimas Noticias

Aprehensión de un joven de 25 años que se encontraba alterando el orden público en el Barrio Tortorici

alvearvive 20 octubre, 2025

En horas de la noche del domingo, personal policial de la Estación de Policía Comunal de General Alvear procedió a la aprehensión de un joven de 25 años que se encontraba alterando el orden público en el Barrio Tortorici de esta ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 19:55 horas, en la intersección de las calles Bernardo de Irigoyen y Pasaje Dos, donde el individuo, en evidente estado de ebriedad, provocaba disturbios, causaba molestias a los vecinos e incitaba a la pelea con los presentes, haciendo caso omiso a las indicaciones del personal policial. Tras ser trasladado a la seccional, fue examinado por el médico de guardia, y el joven permaneció alojado en la dependencia hasta recuperar su estado de lucidez. Por el hecho, se labraron actuaciones contravencionales caratuladas “Infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031”, con intervención del Juzgado de Paz Letrado local.