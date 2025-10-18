AVISO IMPORTANTE ZONA RURAL

La Municipalidad de General Alvear informa a la comunidad que el tránsito se encuentra temporalmente interrumpido sobre la calle Urquiza, a la altura del establecimiento del Sr. Julio Sivero, debido al desmoronamiento del puente Urquiza – Olaso, afectando especialmente la circulación de vehículos de tránsito pesado.

Durante la jornada de hoy, solo se permitirá el paso de tránsito liviano, solicitando circular con precaución. Se encuentra personal policial presente en el lugar.

Está previsto que mañana se inicien los trabajos para el recambio total del puente, motivo por el cual es posible que la circulación quede completamente restringida hasta la finalización de las tareas.

Se recuerda a los usuarios de la vía pública que los caminos secundarios se encuentran habilitados como rutas alternativas, por lo que se solicita optar por dichos accesos y evitar la zona afectada en la medida de lo posible.

La Municipalidad continuará informando sobre los avances de la obra y agradece la comprensión y colaboración de todos los vecinos. Ampliaremos.