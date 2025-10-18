Importante reunión del Intendente Municipal con su Gabinete y funcionarios Provinciales

El dia martes el Intendente Municipal, Ramón José Capra, junto a parte de su gabinete, concejales, asesoría letrada y la Dirección de Obras Públicas, mantuvieron una reunión con la arquitecta Claudia Rodríguez, especialista en Ciencias del Territorio, y la arquitecta Silvia Rossi.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al ordenamiento territorial y planificación urbana del distrito, para continuar avanzando en la tercera etapa del plan y código de ordenamiento urbano y territorial del partido del General Alvear, enmarcado en el contrato CFI.

Este tipo de instancias de trabajo permiten fortalecer la gestión para mejorar el crecimiento y el desarrollo sostenible de General Alvear.