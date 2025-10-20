Alvearense intentó quitarse la Vida y justo la Policía intervino

En horas de la tarde de este domingo, la Estación de Policía Comunal de General Alvear intervino en hecho donde un vecino habría manifestado su intención de quitarse la vida, retirándose de la casa de su ex pareja a bordo de un vehículo y portando un arma de fuego. A partir del aviso recibido por el Centro de Despacho y Emergencias, se montó un operativo que permitió interceptar el automóvil Renault en la intersección de 25 de Mayo casi Hipólito Irigoyen. El conductor se encontraba en estado de ebriedad. Durante la requisa del vehículo, el personal policial constató que en el asiento trasero se hallaba una carabina calibre 22, con una munición en recámara y sin la documentación correspondiente. En consecuencia, el sujeto fue aprehendido de inmediato y se procedió al secuestro del arma, del automóvil y de su teléfono celular. Posteriormente, se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo. La investigación quedó a cargo de la UFIJ N°20 de General Alvear, instruyéndose actuaciones por infracción al artículo 189 del Código Penal (tenencia ilegal de arma de fuego) y al artículo 77 inciso M de la Ley 24.449 (conducción bajo efectos del alcohol) y se le dará intervención a las autoridades de salud correspondiente para que asistan al joven.