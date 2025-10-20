ESTE LUNES, DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA 2025 DEL HCD

ORDEN DEL DÍA

Comunicamos los temas que serán tratados en la DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA 2025, para el día 20 de OCTUBRE de 2025 a las 19:30 hs. en la Sala de Sesiones “Héroes de Malvinas”. Consideración de Actas Nº 843-844-845/2025.- Correspondencia Expte. Nº 4039-17318/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: Donación equipamiento médico Asociación Cooperadora del Hospital Municipal.- Expte. Nº 4039-17321/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: Modifíquese Ordenanza Municipal Nº 2608/2024 en su artículo 14º.- Expte. Nº 4039-17340/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:Convalidacion de contrato de comodato suscripto entre Asociación civil Parque Motor General Alvear y la Municipalidad de General Alvear.- Expte. Nº 4039-17336/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: Convalidación de contrato de comodato suscripto entre Unión ciclista del Centro Asociación civil y la Municipalidad de General Alvear.- Expte. Nº 4039-17346/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:Regimen extraordinario de regulación y consolidación de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2024: Tasa Vial-TSUM-TISSH-Créditos ganaderos-Patentes rodados.- DICTAMENES Proyecto de Decreto del Bloque UCR referido a : Declarar de interés legislativo municipal las acciones concretadas por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Saladillo con el propósito de avanzar en la concreción de la Ley que establece la creación de la Universidad Nacional de Saladillo.- Proyecto de Comunicación del Bloque UxP referido a : Solicitando informe sobre Ordenanzas Nº 2432/22 – 2456/22 – 2394/2: Seguridad Vial en General Alvear.- Julio Fabrizio Criado Presidente HCD General Alvear (B.A.)