Trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Cooperadora en beneficio del sector de Oncología del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia.

La Municipalidad de General Alvear y el Hospital Municipal desean expresar su sincero agradecimiento a la Cooperadora del Hospital por la reciente adquisición de un sillón destinado al área de Oncología. Gracias a este aporte, el servicio cuenta hoy con cuatro sillones, lo que permite mejorar la comodidad y atención de los pacientes durante sus tratamientos.

Aprovechamos para destacar que el área de Oncología registra una alta concurrencia, dejando en evidencia la confianza de la comunidad en el servicio. Cada vez son más los pacientes que, teniendo la posibilidad de atenderse en otras ciudades, eligen permanecer en General Alvear para realizar sus tratamientos, motivados por la calidad humana y profesional que encuentran en el trabajo del Dr. Sebastián Polo y de la enfermera Malvina Abitante, además de todo el personal del Hospital Municipal.

También queremos agradecer especialmente a las personas de nuestra ciudad que, de manera solidaria, donan medicación. Estos gestos hacen una gran diferencia para quienes la necesitan con urgencia y hace visible el espíritu solidario de nuestra comunidad.

Renovamos nuestro agradecimiento a la Cooperadora por su constante compromiso y apoyo.