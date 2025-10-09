Interno de la unidad 30 recupero la libertad y sustrajo una bici de la escuela secundaria técnica. Lo aprehendio la comisaría junto con personal de la vial.

En horas de la tarde del día 08 del cte. mes, personal de la Estación de Policía Comunal de General Alvear tomó conocimiento que de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1, ubicada en calle San Martín N°2351 de esta ciudad, una persona de sexo masculino sustrajo una bicicleta de la vereda del lugar. De inmediato personal policial, con las descripciones del masculino aportadas por testigos y con el modelo de la bicicleta sustraída “MTB marca Olmo, color blanca y violeta, rodado 29” se inició una rápida búsqueda entre el personal policial y el Centro de Monitoreo Municipal, quienes aportaron material fílmico clave para la identificación del autor. Bajo esas circunstancias, se lleva a cabo un operativo coordinado entre el personal de la ESTACION DE POLICIA COMUNAL DE GRAL. ALVEAR y personal del DESTACAMENTO DE SEGURIDAD VIAL I, procediéndose rápidamente a la identificación y aprehensión del autor del ilícito. El aprehendido, resultó ser un interno de la Unidad Penal N°30 de Gral. Alvear, quien recupero su libertad y posee antecedentes por el delito de “Robo Agravado por Escalamiento y Otros”. Como parte de la investigación se recabaron filmaciones de las cámaras de seguridad Municipal, testimonios de testigos. De esta manera el individuo permanece alojado en los calabozos de la dependencia policial, a disposición del Sr. Agente Fiscal Dr. CITTERIO, a cargo de la UFIJ nro. 20 de Gral. Alvear quien en las próximas horas lo va a indagar. Cabe destacar de lo ocurrido la disposición de los vecinos del lugar al denunciar el delito, y el trabajo mancomunado y coordinado de la Estación de Policia Comunal de Gral. Alvear con el Destacamento de Seguridad Vial y el Centro de Monitoreo Municipal, cuya rápida intervención permitió esclarecer el hecho en pocos minutos y recuperar el bien sustraído.