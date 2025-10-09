Kicillof recorrió la Casa de la Provincia en Saladillo

Además, el Gobernador visitó las instalaciones de las cooperativas Agrícola Ganadera y de Trabajo Molinera. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles la Casa de la Provincia en el municipio de Saladillo, donde además visitó las instalaciones de dos cooperativas. Fue junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Trabajo, Walter Correa; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, José Luis Salomón.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Cada Casa de la Provincia representa un contraste con lo que está pasando a nivel nacional: se trata de obra pública que genera mejores servicios para los habitantes del interior”. “Para nosotros, esto es el federalismo: contar con un Estado eficiente, cercano y que brinda respuestas en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“Estamos atravesando un momento muy difícil para el país y la Provincia no puede estar ajena: en cada municipio que recorremos vemos que cierran empresas, caen las ventas y se pierden cientos de puestos de empleo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Nos duele que, mientras la plata no alcanza para llegar a fin de mes, tengamos un Presidente que está totalmente ajeno a la realidad de la mayoría y responde con más ajuste e indiferencia”.

La sede permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, posee delegaciones de los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Agrario y de Mujeres y Diversidad. Por su parte, Álvarez Rodríguez subrayó: “En este edificio, equipado con la mejor tecnología, ya se realizaron más de 32 mil trámites, demostrando que todos los bonaerenses merecemos el mismo nivel de atención”. “Siempre remarcamos que mejor que decir es hacer, por eso el Estado bonaerense se caracteriza por sus obras, sus respuestas y por tener el oído puesto en las demandas de nuestro pueblo”, agregó.

“Este nuevo edificio habla mucho de lo que representa la gestión en la Provincia: es un caso que ejemplifica cómo las obras públicas sirven también para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios que se le brindan a los vecinos”, sostuvo Salomón.

Recorrida por cooperativas locales Durante la jornada, Kicillof recorrió la Cooperativa Agrícola Ganadera local que, con tres sucursales y más de 60 empleados, se dedica al acopio, acondicionamiento y comercialización de granos. En 2023, la firma recibió financiamiento del Gobierno provincial para la modernización de la planta de silos y para la compra e instalación de equipamiento. Asimismo, las autoridades visitaron la Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo, recuperada por sus propios trabajadores en 2002. Dedicada a la elaboración de harinas y subproductos, recibió acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la línea “Agregado de Valor Cooperativo 2022”, para mejorar la infraestructura mecánica y optimizar los procesos de industrialización. Por último, Kicillof sostuvo:

“El Gobierno bonaerense va a estar siempre acompañando a las pymes y a las cooperativas: continuaremos fortaleciendo las herramientas y las políticas para quienes son el principal generador de puestos de trabajo”. “El 26 de octubre tenemos que ponerle un freno a la crueldad: para defender a Saladillo, a la producción, a la educación y a la salud, hay que marcar una columna y es la que dice Fuerza Patria”, concluyó.

Estuvieron presentes el subsecretario de Gestión Operativa de la Jefatura de Asesores, Juan Pablo Cusa; el vicepresidente de AUBASA, Walter Abarca; el diputado provincial Ricardo Lissalde; el gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera, Martin Venancio; el presidente de la Cooperativa de Trabajo Molinera, Roberto Tosisi; los intendentes de Las Flores, Alberto Gelené; y de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; funcionarios y funcionarias municipales; concejales y concejalas.