El Ministerio de Economía de la Nación declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones

El Ministerio de Economía de la Nación declaró, mediante la Resolución 1450/2025, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de 2025 en el partido de General Alvear, entre otros.

Los productores afectados podrán acceder a las medidas previstas en la Ley 26.509, presentando el certificado de emergencia o desastre agropecuario emitido por la provincia.

Esto último es importante: quienes no cuenten con el certificado provincial no podrán acceder al certificado nacional.

Para más información, comunicarse con la Dirección de Desarrollo Económico: (2344) 480115