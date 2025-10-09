Olavarría: Detienen a una Joven con una Réplica de Arma por “Amenazas Agravadas”

La femenina de 20 años fue aprehendida por el Comando de Patrulla luego de ser sorprendida apuntando a un ciudadano con un arma que resultó ser una réplica de aire comprimido.

Efectivos del Comando de Patrulla (CPO) detuvieron a una joven de 20 años en la intersección de las calles Mitre y Pourtale por el delito de Amenazas Agravadas in fraganti delito.

El procedimiento se inició este miércoles 8 de octubre de 2025 a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación en la vía pública.

Al arribar al lugar, el personal policial observó a la femenina empuñando un arma tipo pistola y realizando ademanes intimidatorios hacia un ciudadano. Tras darle la voz de alto, la agresora arrojó el objeto al suelo, momento en el que fue aprehendida.

Olavarría Noticias