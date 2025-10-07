El Intendente Municipal Ramón José Capra firmó un contrato de comodato con Osvaldo Paoltroni en representación de “Unión Ciclista del Centro”

En la jornada de hoy, la Municipalidad de General Alvear y la Unión Ciclista del Centro firmaron un contrato de comodato con el objetivo de fortalecer el desarrollo del ciclismo local y acompañar las actividades deportivas que la institución lleva adelante durante el año.

La Municipalidad cede en comodato a la Unión Ciclista del Centro una fracción de terreno que abarca aproximadamente 24.173 m². El terreno incluye parte de las parcelas 1 y 2 (quinta 57, sección C), donde se encuentran la pista de ciclismo, vestuarios, cabina de transmisión, sanitarios y otras construcciones existentes. El contrato establece que la asociación acepta el uso del predio y sus edificaciones en las condiciones verificadas por la Dirección General de Obras Públicas Municipal, y que dichas condiciones deben conservarse.

El acuerdo fue firmado por el Intendente Municipal Ramón José Capra y representantes del club, quienes destacaron la importancia de trabajar de manera conjunta en el fomento del deporte, la promoción de hábitos saludables y la organización de eventos que impulsen la participación comunitaria.

“Este tipo de acuerdos fortalecen el vínculo entre las instituciones locales y el Municipio, y reflejan el compromiso que tenemos con el deporte y la salud”, expresó el Intendente durante la firma.