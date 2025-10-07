EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI ELIMINA EL “DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL” Y VUELVE AL “DÍA DE LA RAZA”

En una decisión que despertó fuertes reacciones, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei modificó la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, retomando el nombre “Día de la Raza”, utilizado antes de 2010.

La medida supone un cambio simbólico de gran impacto cultural y político, ya que Cristina Fernández de Kirchner había establecido mediante el Decreto 1584/10 la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, con el objetivo de promover el reconocimiento de los pueblos originarios y el diálogo intercultural.

Aunque el cambio aún no fue formalizado por vía legislativa, el Ejecutivo comenzó a usar la denominación anterior en comunicados oficiales, generando un amplio repudio de organizaciones sociales, comunidades indígenas y sectores académicos, que lo calificaron como un retroceso en materia de derechos y una muestra de negacionismo histórico.

Desde el oficialismo, sin embargo, argumentan que se trata de “recuperar la tradición histórica” del feriado y desligarlo de interpretaciones ideológicas.

En cuanto al fin de semana largo, el Gobierno confirmó que el viernes 10 de octubre será feriado trasladable, dando lugar a tres días de descanso consecutivos (del viernes 10 al domingo 12). Esta medida busca reactivar el turismo interno, luego de que el Ejecutivo diera marcha atrás con la eliminación de los feriados puente.

La controversia por el cambio de nombre del feriado del 12 de octubre vuelve a poner en debate la memoria histórica, el reconocimiento cultural y el rumbo simbólico del país.

