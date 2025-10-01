El intendente municipal Ramón José Capra firmó un Comodato con la “Asociación Civil Parque Motor General Alvear”

El día 25 de septiembre de 2025, el Intendente Municipal encabezó la firma de un convenio de comodato con la “Asociación Civil Parque Motor General Alvear”, con el objetivo de fomentar el desarrollo deportivo local y consolidar espacios para la práctica del automovilismo y otros motores a nivel local.

El acto tuvo lugar en la municipalidad, donde estuvieron presentes el Sr. intendente Ramón José Capra, la Secretaria de Gobierno Moramay Sayós, el Asesor Letrado Norberto Giavino y miembros de la Asociación Lázaro Pardo en calidad de presidente y Agustín Aramendi como secretario.

Mediante esta acuerdo el municipio cede en Comodato a la asociación el uso de un espacio municipal donde se encuentran el Circuito automovilístico “Pedro Higinio García” y Kartódromo ”Félix Rodriguez” de nuestra ciudad, destinado al desarrollo de actividades vinculadas al karting, motos y diferentes actividades deportivas motores.

Con esta firma, el municipio reafirma su compromiso con el deporte local y con el crecimiento de las instituciones que trabajan por una comunidad más activa, participativa y con oportunidades para todos.