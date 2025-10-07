ESTE MIERCOLES, TERCERA SESION ORDINARIA EN EL HCD JUVENIL

Comunicamos los temas que serán tratados en la TERCERA SESION ORDINARIA 2025, el día MIERCOLES 08 de OCTUBRE de 2025 a las 10:00 hs. en la Sala de Sesiones “Héroes de Malvinas”: DICTAMENES DE COMISION.- Proyecto de Ordenanza Bloque Escuela de Educación Técnica Nº1: Incorporar al Programa Municipal “Empleo Joven Alvear” la plataforma digital “AlvearLab”.- Proyecto de Resolución Bloque Escuela de Educación Agraria Nº1: Solicitando al Ejecutivo Municipal la puesta en marcha del Programa Salud mental.- Proyecto de Ordenanza Bloque Escuela Secundaria Nº1 Anexo 3011: Solicitando al Ejecutivo Municipal la implementación de un Programa Juvenil de espacios recreativos para adolescentes.- Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida. Morena Suarez Presidente CD Juvenil General Alvear Pcia. Bs. As