EN CONTROLES DE TRÁNSITO SE SECUESTRARON MOTOCICLETAS Y SE LABRARON INFRACCIONES

La dirección de Control, Transito y Seguridad informa que se procedió al secuestro de motocicletas, que contaban con su caño de escape adulterado, carencia de todo tipo de documentación como así también de luces y plásticos correspondientes. Además se labraron infracciones por falta de uso de casco reglamentario.
No obstante, algunas provocaban ruidos molestos así como también se los observaba realizando maniobras peligrosas que alteraban el descanso y la circulación en la vía pública de la comunidad.
Seguiremos trabajando para brindar tranquilidad a todos los vecinos.