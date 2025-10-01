La Directora del Hogar de Ancianos Lic Ivon Figueroa detalla el siguiente informe trimestral de los meses julio, agosto y septiembre sobre el funcionamiento general de la institución.

Desde la Municipalidad de Alvear se realizaron las siguientes inversiones:

-Compra de un lavarropas capacidad para 10 Kg para el sector lavadero complementando con el material que tenemos.

-Una licuadora para el sector cocina e insumos varios, más modificaciones de dietas e implementación de nuevas variantes de elaboración gastronómicas.

-Una silla de baño con ruedas completa, 2 glucometros con sus respectivas tiras reactivas.

Se realizaron arreglos varios: techo con membrana líquida, pintura, se cambió griferías y artículos para los baños.

Desde la parte motriz se sigue trabajando con nuestra kinesiologa y terapista ocupacional y la articulación con la Dirección de Educación con las profes Cecilia Goñi y Camila Marconi también musicoterapia los días jueves con el Profe. Gamutto. Continuamos trabajando con la Dirección de Cultura a través de la Profe Paola Leiva con el Taller de Arte.

Desde el equipo interdiciplinario seguimos trabajando en conjunto por la mejor estadia de los abuelos de nuestro hogar, Directora, médico clínico, nutricionista, psicólogo, trabajadora social y todo el personal a disposición.

Articulamos con diferentes instituciónes como:

-Convenio de prácticas formativas con la escuela de educación especial N°501 donde una alumna con su profesora realizan manicuría a nuestras abuelas.

-Convenio con la universidad de Cuyo como oferentes de la carrera de Ayudante terapéutico donde una Alvearense está culminando su último año de práctica formativa.

-Somos oferentes de la Tecnicatura Superior en Enfermería que se dicta en nuestra ciudad para que los alumnos de 2do año desarrollen sus prácticas profesionalizantes.

Participamos con salidas recreativas de festejos del día del pueblo y jineteada, continuamos con la ornamentación de festejos de días patrios y cumpleaños de los abuelos. Nuestras Banderas de ceremonias se hacen presente a los actos protocolares.