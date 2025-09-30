La Escuela agraria adquirió un “Tambo Ovino” con un valor de $7.500.000.

Tambo Ovino adquirido con PMI Res. 384/25: ordeñadora directa de 2 bajadas con pulsador electrónico y bomba de vacío, motor eléctrico monofásico de 2HP (No hay en la zona! El más cercano está en Ayacucho)

Cabe destacar que la foto es del galpón que aun se está terminando. El Tambo será instalado la próxima semana y en 15 días estará todo terminado.

“Con enorme alegría queremos contarles que a través de un Plan de Mejora Institucional hemos adquirido un “Tambo Ovino” con un valor de $7.500.000.

La Cooperadora ha construido con fondos propios el galpón para su instalación, con un valor de $10.000.000. En 15 días aproximadamente el mismo se pondrá en funcionamiento y podremos concretar un entorno formativo con tecnología aplicada en nuestra Escuela para que los estudiantes aprendan haciendo.



¡Esta Comunidad Educativa sigue creciendo, por y para un mejor presente y futuro de nuestros estudiantes! ❣️

Equipo de Conducción y Asociación Cooperadora.”