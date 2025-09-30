Familias de la zona rural aisladas por el agua, piden soluciones

“Ese eamino que va hacia la escuela 13 Escuela rural Hace 3 semanas que no puedo mandar los nenes al colegio Xq tengo una cortada .Y las maestras tampoco pueden venir por qué en la curva que enfoca para la escuela hay otra cortada . Yo estoy en el campo la “Angelita”

Ahora te mando fotos … Está es ni bien salgo del campo Que solo pasan camioneta Por qué lo que es auto nos quedamos encajados y nos entra el agua.”

“Hace 3 semana que los chicos no pueden ir al colegio. Nos tienen en abandono con los caminos”

Imágenes 👇👇