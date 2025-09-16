Tenis de mesa PCD: Clasificación Alvearense a Mar Del Plata

La dirección de Deportes de General Alvear informa, que el día 15 de Septiembre se continuo con la participación en los regionales clasificatorios para la finales de los Juegos Bonaerenses.

La disciplina que se llevó a cabo fue Tenis de Mesa convencional y PCD en la ciudad de Olavarría, logrando llegar a las instancias finales a desarrollarse en la Ciudad de Mar del Plata, la participante María Farias Alcaraz y el participante Ian Pablo Gómez, ambos en categoría PCD Hasta 18 años, ambos participantes del Taller de Tenis de Mesa Municipal.

Agradecemos a todos los jóvenes por representar de la mejor manera a nuestra ciudad, en esta etapa de los Juegos 2025 que continúan disputándose durante todo el mes de Septiembre.













