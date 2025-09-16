EMERGENCIA AGROPECUARIA PARA EL PARTIDO DE GENERAL ALVEAR

La dirección General de Desarrollo Económico de General Alvear informa:

Aquellos productores agropecuarios que deseen solicitar emergencia y/o desastre agropecuario periodo Mayo – Octubre deberán inscribirse en el sitio web:

https://mi.mda.gba.gob.ar

Para quienes ya realizaron el trámite anteriormente deberán ingresar con su usuario y contraseña. Aquellos que ingresan por primera vez deberán registrarse.

Informes y/o consultas en la oficina de Desarrollo Económico (B. Mitre y Av. de Julio – Galpon nº 2 del complejo ferroviario), o al teléfono de nuestra oficina: 2344 475904