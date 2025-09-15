LOBOS / SUPERMERCADO VEA CERRÓ SUS PUERTAS TRAS 20 AÑOS DE ACTIVIDAD

💼 La empresa CENCOSUD confirmó el cierre definitivo de la sucursal ubicada en la calle Albertini, dejando sin empleo a varios trabajadores.

📉 La decisión se fundamenta en una marcada disminución de las ventas que afectó gravemente la rentabilidad del establecimiento comercial.

🚛 Durante las últimas semanas, los vecinos pudieron observar señales claras del inminente cierre: la mercadería salía constantemente en camiones sin ser repuesta, y los góndolas permanecían prácticamente vacías.

📅 El supermercado había iniciado sus operaciones en octubre de 2005, cuando comenzaron las tareas de acondicionamiento del local para posteriormente abrir al público.

👥 El impacto más significativo recae sobre los empleados locales que perdieron su fuente de ingresos, quienes deberán buscar nuevas oportunidades laborales en un contexto económico complejo.

Lobos noticias