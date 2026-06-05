El intendente municipal participó del debate por la reforma de la Ley de Seguridad Pública y planteó la situación de los municipios

El Intendente Municipal Ramón José Capra participó de un encuentro destinado a avanzar en la reforma de la Ley Provincial N.º 12.154 de Seguridad Pública, una iniciativa que busca actualizar el marco normativo vigente y adecuarlo a las demandas que presenta la realidad actual en materia de seguridad.

En este contexto, Capra expuso la realidad que atraviesan los municipios del interior, remarcando el importante esfuerzo económico que realizan para sostener la Policía Comunal y desarrollar acciones complementarias en materia de prevención y seguridad.

“Los municipios asumimos cada vez más responsabilidades y destinamos una parte significativa de nuestros recursos para acompañar el funcionamiento de la Policía Comunal, colaborar con equipamiento, mantenimiento de vehículos, infraestructura y distintas herramientas que contribuyen a mejorar la seguridad de nuestros vecinos”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, sostuvo que cualquier reforma debe contemplar la realidad financiera de los gobiernos locales y generar mecanismos que permitan una distribución más equilibrada de responsabilidades y recursos entre la Provincia y los municipios.