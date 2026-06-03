A través de una moción de privilegio, la Concejal Sivero hizo referencia a la violencia femicida, en el actual contexto y ante una nueva conmemoración del “Ni una menos”.- 1.- Consideración de Acta 861/2026.- 2.- Correspondencia: Decreto 315/26 del Departamento Ejecutivo: Incremento a partir del 1/5/26 de 2,5% a personal alcanzado por Ley 14.656.- 3.- Expte Departamento Ejecutivo: “Listado de Mayores Contribuyentes” – pasó a Concejo en Comisión.- 4.- Expte Departamento Ejecutivo: Decreto 314/26 Veto Ordenanza 2685/2026 – Rechazado por 9 votos a 3.- 5.- Expte Departamento Ejecutivo: “Convenio Provincia Leasing S. A.” – pasó a Concejo en Comisión.- 6.- Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, Legislación y Reglamento: Derogación Ordenanza 1535/09 y Nueva Ordenanza “Creación Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) – Aprobada por unanimidad 7.- Proyecto de Resolución Bloque UCR: Rechazo a proyecto de “Modificación Zona Fría” – Aprobado por unanimidad.- 8.- Proyecto de Comunicación Bloque PJ Fuerza Patria: Solicitud de Informe al Ejecutivo, afectación y/o utilización fondos recaudados con Tasas Municipales (SUM, Vial, TISSH) – Aprobado por unanimidad.- José Alberto Alaniz Presidente HCD Gral. Alvear Bs As
RESUMEN DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2026 EN LA SALA “HÉROES DE MALVINAS” DEL HCD
A través de una moción de privilegio, la Concejal Sivero hizo referencia a la violencia femicida, en el actual contexto y ante una nueva conmemoración del “Ni una menos”.- 1.- Consideración de Acta 861/2026.- 2.- Correspondencia: Decreto 315/26 del Departamento Ejecutivo: Incremento a partir del 1/5/26 de 2,5% a personal alcanzado por Ley 14.656.- 3.- Expte Departamento Ejecutivo: “Listado de Mayores Contribuyentes” – pasó a Concejo en Comisión.- 4.- Expte Departamento Ejecutivo: Decreto 314/26 Veto Ordenanza 2685/2026 – Rechazado por 9 votos a 3.- 5.- Expte Departamento Ejecutivo: “Convenio Provincia Leasing S. A.” – pasó a Concejo en Comisión.- 6.- Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, Legislación y Reglamento: Derogación Ordenanza 1535/09 y Nueva Ordenanza “Creación Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) – Aprobada por unanimidad 7.- Proyecto de Resolución Bloque UCR: Rechazo a proyecto de “Modificación Zona Fría” – Aprobado por unanimidad.- 8.- Proyecto de Comunicación Bloque PJ Fuerza Patria: Solicitud de Informe al Ejecutivo, afectación y/o utilización fondos recaudados con Tasas Municipales (SUM, Vial, TISSH) – Aprobado por unanimidad.- José Alberto Alaniz Presidente HCD Gral. Alvear Bs As