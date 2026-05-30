Un motociclista murió al impactar con una camioneta en Ruta 51

Pasadas las 15 fueron convocados los bomberos voluntarios a raiź de un choque entre una camioneta Toyota y una moto en el kilómetro 292 de la Ruta 51. Al parecer la camioneta colisionó con la moto al querer pasar a un camión en cercanías del feedlot. En la camioneta iban 5 personas, siendo 4 de ellas asistidas y trasladadas al Hospital Posadas. El hombre que circulaba en la moto falleció y el vehículo en el que circulaba se prendió fuego.

En el lugar se hizo presente Patrulla Rural y efectivos de la comisaría de Saladillo.

Gentileza: CN Saladillo