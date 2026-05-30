BOCHAS: ALVEAR COLORADOS SERA CAMPEON

Anoche en cancha de Atlético Tapalqué se disputó la segunda semifinal del Torneo de Damas 2026 y el equipo B de Alvear FC con Margarita Kelly y Melisa Suarez venció 12 a 6 al B del local que tuvo a Maria Alvarado y Graciela Gau y de esta manera junto al A de Alvear FC de Erica Suarez y Mónica Petrucelli disputarán el encuentro definitorio del torneo, además de haber conseguido las 4 jugadoras la clasificación para el zonal a jugarse el domingo 7 de Junio en Azul. De esta manera Alvear FC se suma a la lista de ganadores del año que tuvo a Sarmiento ganando el Individual de 3ra con Guillermo Mancione, el de Damas mas 50 con Maria Alvarado y Alejandra Luján y el de Parejas de 3ra con Eduardo Rosales, Jose Salías y Rodolfo Amores, a Jovenes consagrándose en Emanuel Berdesegar el Individual de 2da, con Ezequiel Cañas en Individual de 1ra, el de Clubes Campeones con Eduardo Cañas, Ezequiel Cañas, Emanuel Berdesegar y Emanuel Aguirre, el de Parejas de 1ra con Emanuel Berdesegar y Ezequiel Cañas y el propio Alvear FC en Veteranos con Hugo Almendros y Martin Ortiz por lo cual se reparten 4 títulos Jovenes, 3 Sarmiento y ahora 2 Alvear FC. LOS PIBES COMIENZAN A JUGAR En el sorteo realizado anoche por la Comisión de Campeonato de la Federación que integra el alvearense José María Vivas, en el salón de SMATA, se determinó que a partir de las 8.30 hs comienza la actividad en Bahia Blanca donde nuestro equipo sub 18 con Benicio Cañas (11 años) y Kevin Cañas Suarez (18) con Eduardo Cañas de DT jugarán en la cancha sintética nro 2 de La Armónia con Mercedes. A continuación el ganador jugará con Coronel Suarez B para definir el primero y luego los dos perdedores clasificarán al segundo que pasaran a los cuartos de final. Mientras tanto el individual sub 21 Tomas Guevara (19) con su DT Luis Genta se presentarán en el mismo horario en cancha de tierra de El Puma a Olavarria B y el otro integrante de la zona es Chacabuco. LOS SPONSOR El agradecimiento a quienes nos acompañan en nuestra actividad todo el año que son: Construcciones Marano de Emmanuel Marano consulta tu presupuesto y paga tu obra hasta en 15 cuotas al 2344 467032, Raúl y Leonel Ruiz Negocios Ganaderos, Haciendas – Campos – Transportes, teléfonos 2345 681174 y 2345 478163 con mail rruizalvear@hotmail.com , TECNIREP Repuestos y Accesorios para Automotores representante de Taranto, VMG, Corven, SKF y Bracco desde Alsina 701 con teléfono 2344 481313 y mail tecnirepsa@hotmail.com , Orella SRL Consignatarios de Hacienda y ANGO de Andrea Gorosito y Martin Albo, Elaboración de Empanadas Caseras por pedido. Encargalas al 2345 533127.