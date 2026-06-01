Hoy lunes 1 a las 19 hs, se realizará la 7ma. SESIÓN ORDINARIA DEL HCD

Orden del Día

Consideración Acta 861/2026.- Expte Dpto Ejecutivo “Listado de Mayores Contribuyente períodos 2026/2027”.- Expte Depto Ejecutivo: Decreto 314/2026 Veto a Ordenanza 2685/2026 “Incremento Salarial, Creación y Eliminación de Cargos”.- Expte Depto Ejecutivo: “Solicitud para suscribir Convenio Provincia Leasing S. A..- Proyecto Resolución Bloque UCR: “Rechazo al Proyecto de Modificación Zona Fría”.- Proyecto Bloque PJ-Fuerza Patria: “Pedido de Informe s/utilización y afectación fondos recaudados Tasas Municipales (SUM, Vial, TISSH).- José Alberto Alaniz Presidente HCD Gral. Alvear Bs As