El Intendente Municipal, Ramón José Capra, hace llegar un afectuoso saludo a todos los integrantes del Cuerpo Activo y de la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de General Alvear.

En esta fecha tan especial, se reconoce y agradece la invaluable labor que realizan diariamente, demostrando compromiso, vocación de servicio y valentía en cada intervención, siempre al servicio de la comunidad.

El Intendente destaca y valora el esfuerzo permanente de cada hombre y mujer que integra esta noble institución, renovando el agradecimiento de toda la comunidad de General Alvear por su dedicación y espíritu solidario.

Feliz Día del Bombero Voluntario

Gracias por su servicio.