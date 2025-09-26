BOCHAS DE GENERAL ALVEAR / JOVENES CAMPEON DE TRIOS

En la jornada de ese sábado 13 se disputó en canchas de Tapalqué el selectivo del Torneo de Trios de 1ra categoría en el que se consagró Campeón invicto el equipo de la Asociación Jóvenes Alvearenses que le ganó con contundencia por 15 a 1 la final al Club Atlético Tapalque en cancha de Sarmiento. Eduardo Cañas de puntero, Ezequiel Cañas de medio y Emanuel Berdesegaar de bochador dieron cuenta del trio que componían Emanuel Basualdo, Andres Moussompes y Diego Moussompes y de essta manera lograron la clasificación para el Zonal a disputarse en Las Flores el próximo domingo 5 de Octubre. Para llegar al título el tricolor vencio a primera hora a Sarmiento en 2, luego a Atlético que había quedado libre en 9 ambos en cancha “del gaucho” para luego trasladarse a Sarmiento donde le gano a Alvear FC en 2 y la final en 1. El Subcampeón solo había perdido con Jovenes para luego dar cuenta de Deportivo en su cancha en 11 y de Alvear FC en 6 en la semifinal. En estas horas la Asociación confirmará el refuerzo que se agregara a los Campeones para el zonal. LOS PEQUES JUGARON EL ARRIMEMOS Este domingo tuvieron acción los más chicos ya que se disputó en Olavarría la etapa Regional del Torneo Arrimemos al chico donde nuestra Asociación tuvo una pareja en el Sub 12 con Benicio Cañas y Tomas Cañas quien aun dando ventajas por su edad tuvieron una buena actuación. El primer partido en cancha de tierra de El Fortin le ganaron en 2 a Olavarria D mientras que luego debieron jugar en la sintetica del mismo club cayendo primero ante el Olavarria A en 6 y luego ante Azul en 7. Los chicos fueron dirigidos por Ezequiel Cañas (papá de Tomas) y Eduardo Cañas (papá de Benicio) fue su colaborador. De esta manera recuperamos la actividad con los chicos esperando se acerquen mas pequeños a disfrutar de este lindo deporte.







