BOCHAS: COMIENZA EL ARGENTINO DE DAMAS. ALVEAR PRESENTE

En la jornada de hoy comenzará en Olavarría el Campeonato Argentino de Damas mayores de 50 años en que nuestro equipo representará a la Federación de la Provincia de Buenos Aires por haberse consagrado Campeon Provincial en Trenque Lauquen en el mes de Junio pasado.



Ante la ausencia de Maria Alvarado , a Alicia Gomez y Patricia Alejandra Luján, jugadoras de Sarmiento de Tapalqué se le sumarán Estela Alonso de la Asociación de Morón y Maria Castillo de Magdalena para completar el trío con suplente que dirigirá Marcelo Hoffer .



En el sorteo le toco la zona A con 5 equipos donde a primera jhora jugarán Federación Argentina y Asociación Rionegrina cuyo ganador jugará con nuestro equipo. Tierra del Fuego y San Luis será el otro cruce. Del certamen participan diecisiete equipos clasificando dos por zona a los cuartos de final.



Deseamos a nuestro equipo el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia para todos ellos.

BUENA TAREA DE QUIROGA



El fin de semana pasado en Lobos se jugó el Provincial de Debutantes donde nuestro jugador Marcelo Quiroga gano su zona al vencer a Puan en 6 y a Almirante Brown en 7 en la cancha de arcilla de El Provincial pero lamentablemente luego le toco viajar a Monte para jugar en cancha sintética con el representante de Lobos cayendo en 6 pese a s hacer un gran partido donde el ganador pegó 17 de 18 bochazos tirados y a la postre se consagro Campeón. Ezequiel Cañas fue el DT. En el partido de cuartos de final estuvo presente el ex Campeón del mundo Ubaldo Matildo Fillól, quien también practica nuestro deporte en ese club de su ciudad natal.

