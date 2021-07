Desde las direcciones cultura, educación y escuela municipal de música informamos los ganadores de la etapa local de juegos bonaerenses 2021:

Artes plásticas: Pintura / adultos mayores

Zappacosta Hilda

Pintura / sub 15:

Rubino Albano Delfina

Objeto artístico / adultos mayores:

Mengarelli Mirta

Dibujo / adultos mayores:

Aramendi Carlos

Dibujo / sub 15:

Suarez Paula Daniela

Literatura

Cuento / adultos mayores:

Cuevas Héctor María

Poesía / adultos mayores:

Asmit Celina

Solista / vocal adultos mayores:

Yaconis José Rafael

Solista / vocal pcd:

Borneo Ignacio

Solista / vocal sub 18:

Figueroa Chalsea Yennifer

Danzas folclóricas / sub 15:

Gui Casquero Laureano / Ceci Labourdete Delfina

Fotografía / adultos mayores:

Sosa María Isabel

Fotografía / universitarios:

Mónica Beatriz Anido

Cabe destacar que todos los ganadores de la etapa local participaron de manera virtual, como lo harán en la etapa regional. Agradecemos a todos los participantes y jurados que nos acompañaron un nuevo año.