POR ESTE MEDIO QUEREMOS AGRADECER AL PERSONAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL, A LOS ENFERMEROS, QUE CON TANTA CALIDEZ ATENDIERON A MI PAPÁ. A LOS MÉDICOS PINO ESCANDE, POYITO ALTHABE, ALEJANDRA MURUA, GUILLERMO DIAZ.
A QUIENES TAMBIÉN LO ATENDIERON Y CUIDARON EN SU CASA: MÓNICA QUIN, SORAYA ZAMUDIO, PELU BAIGORRIA, ANA GUILLÉN, VALERIA MAUNA.
A TODOS MUCHAS GRACIAS POR HABERLO TRATADO CON TANTO CARIÑO EN SUS ÚLTIMOS DÍAS.
GRACIAS EN NOMBRE DE TODA LA FAMILIA. ❤️
AGRADECIMIENTO
POR ESTE MEDIO QUEREMOS AGRADECER AL PERSONAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL, A LOS ENFERMEROS, QUE CON TANTA CALIDEZ ATENDIERON A MI PAPÁ. A LOS MÉDICOS PINO ESCANDE, POYITO ALTHABE, ALEJANDRA MURUA, GUILLERMO DIAZ.