Se recordó el 205° aniversario de la Declaración de la Independencia

En la mañana del viernes 9 de Julio, General Alvear recordó el 205° aniversario de la Declaración de la Independencia, con un acto realizado en el veredón del palacio municipal.



La ceremonia fue presidida por el Intendente Municipal Ramón José Capra. Junto al jefe comunal estuvieron presentes el senador Provincial Dr. Luis Alejandro Cellillo, la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, el Secretario de Hacienda Ing. Sergio Federici, la Secretaria de Salud Dra. Vanesa Papa, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante Silvia Cappelletti, la concejal Florencia Caballero en representación del Bloque Juntos por el Cambio, el Presidente del Bloque Frente de Todos concejal Alberto Alaniz, la Presidente del Concejo Escolar Prof. Nancy Morena, la Inspectora de Educación Primaria Prof. Adriana Mobilia, el Jefe de la Policía Comunal Comisario Carlos Iguerategui, el Ayudante Mayor Luis Castelli en representación del Jefe de Bomberos Voluntarios, el Cura Párroco Oscar Forquera y directores del Ejecutivo municipal.



Luego de la presentación de autoridades hicieron su ingreso las banderas de ceremonias de la Policía Comunal y de Bomberos Voluntarios.

A continuación se procedió al izamiento de los pabellones nacional y provincial. El Intendente Capra junto al senador Cellillo izaron la bandera nacional mientras que la Presidente del Concejo Deliberante Silvia Cappelletti y el Presidente del Bloque Frente de Todos Alberto Alaniz, hicieron lo propio con la enseña provincial.

Acto seguido se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. La invocación litúrgica estuvo a cargo del Padre Oscar Forquera. Las palabras alusivas a la fecha fueron pronunciadas por la Inspectora de Educación Primaria Prof. Adriana Mobilia.



En la parte final del acto se procedió al retiro de las banderas de ceremonias. La perteneciente a la Policía Comunal, fue portada por el Oficial Principal Sergio Martin, siendo escoltas la Oficial Principal Virginia Bordato y la Subteniente Alejandra Zamudio. Por Bomberos Voluntarios la bandera fue portada por la bombero María Micaela Torres, siendo escoltas los bomberos Ivon Figueroa y Ciro Depietri.

Por la pandemia, la ceremonia fue difundida a través de las plataformas digitales de la Municipalidad de General Alvear.



Padre Oscar Forquera: Oración del 9 de Julio

“En primer lugar, damos gracias a Dios por el legado que nos dejaron nuestros próceres, que forjaron la Patria y que durante muchos meses deliberaron en el Congreso de Tucumán para declarar la independencia e inspirar el futuro de la Argentina fraterna y solidaria, pacificada y reconciliada; condiciones capaces de crear una Nación para todos.

Gracias a Dios por la entrega generosa y valiente de tantos argentinos que en este tiempo de pandemia han puesto todo de sí para servir a la sociedad toda, los trabajadores de la salud, de educación, de seguridad, de los servicios esenciales. Gracias, Señor, por tu amor reflejado en el servicio de estos hermanos y gracias a cada uno de los servidores de la sociedad por haber sido signo de Cristo, compasivo y misericordioso.

Por otro lado, este año de una manera muy especial, suplicamos a Dios que:

Nos libre de la pandemia y de tantos males que sufrimos en nuestra sociedad;

Nos consuele en la aflicción, la enfermedad y el dolor de tantos hermanos;

Nos ilumine para vivir este tiempo de oscuridad y desconcierto, buscando y encontrando alternativas superadoras, en la escucha al pueblo santo de Dios y al Evangelio.

Nos anime y fortalezca para poner todas nuestras energías y capacidades al servicio del bien común y deponiendo nuestros intereses mezquinos e individualistas; nos encienda el corazón en la caridad efectiva y sacrificada, para que los argentinos vivamos en paz, justicia y libertad, acrecentando la esperanza con el encuentro fraterno y comprometido.

La situación sanitaria:

Nos exige el distanciamiento, pero no al alejamiento y la indiferencia ante cada situación de vida.

Nos exige cuidarnos, pero no ensimismarnos, excluyendo y marginando.

Nos exige quedarnos en casa, pero pensando y haciendo algo por el hermano argentino que no tiene casa, abrigo, comida, remedios, educación y afecto…

Nos exige lavarnos continuamente las manos, pero no para desentendernos de los demás, como Pilato, sino para purificar nuestra manera de pensar y tratar al otro.

Nos exige cubrir nuestra nariz y boca para que lo que decimos, pase antes por el filtro de la compasión y la caridad, y respiremos el aire puro de la verdad, la paciencia y comprensión, sin imposiciones.

Nos exige mirarnos a los ojos para ser sinceros, “los ojos son el espejo del alma” dice el Señor, mirarnos para dignificarnos y poder descubrir en la realidad tan compleja los haces de luz y esperanza.

Nos exige usar nuestros oídos, no solo para sujetar el barbijo, sino para escuchar el clamor de los que sufren violencia, inseguridad, injusticia, indiferencia y atropello. Y escuchándolos generar iniciativas de cambio y superación.

Nos exige mantener limpios y sanos los espacios y, por tanto, sanar las relaciones familiares, laborales, vecinales, las decisiones para tomar el mejor camino a recorrer y arroparnos con la caridad fraterna y solidaria”.



Discurso de la Inspectora de Educación Primaria Prof. Adriana Mobilia

“Sr Intendente Municipal, autoridades ….a pesar de estar atravesando una situación sanitaria excepcional por una PANDEMIA que hace más de un año que nos tiene agobiados, hoy nos reunimos a homenajear a quienes hace 205 años atrás nos dieron una nación independiente.

Cuando me convocan para decir las palabras alusivas en este evento, la verdad es que en un primer momento, no podía darme cuenta de cómo resumir semejante suceso de la historia en un tiempo acotado para no aburrirlos. Es por eso que me remití a un libro que leí hace poco tiempo atrás sobre la vida de Manuel Belgrano.

La historia nos cuenta que el camino a la declaración de la Independencia fue largo, sombrío… las Provincias Unidas estaban devastadas económicamente y como si eso fuera poco la Región estaba partida en tres… y aparte el Ejercito del Norte había sido vencido en SIPE SIPE…

Los diputados tampoco creían que este Congreso fuera a lograr sus objetivos… ¡Claro ya había fracasado la ASAMBLEA DEL AÑO XIII! (porque no se había declarado la independencia ni se había redactado una constitución)

Más allá de este panorama, con el QUORUM SUFICIENTE las sesiones se iniciaron en Tucumán el 24 de marzo de 1816. Este Congreso tenía el mandato de resolver cuatro temas principales:

● El primero, era la elección de un Director Supremo, que contara con el aval de las provincias del territorio.

● El segundo era la “DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA”

● Una VEZ concretada, habría que definir una forma de gobierno

● Por último, debían abocarse a la redacción de la constitución.

Es así que el 3 de mayo de ese año se elige a Martín de Pueyrredón para el cargo de Director Supremo…el tiempo pasaba en el congreso y se iban debatiendo cosas secundarias, superficiales… y existían muchas diferencias internas que no habilitaban el avance sobre los temas principales. Por esto, y ante la necesidad de seguir avanzando en lo importante Pueyrredón lo invita al General M. Belgrano (que estaba en BUENOS AIRES- recién regresado de Europa) a Tucumán.

El Director Supremo lo pone en autos de la situación, al general y ambos acordaron que no había tiempo que perder y resolvieron llevar a cabo una reunión secreta el sábado 6 de Julio en la casa de la calle Matriz. Nadie pasaba por lo jardines ese día… BELGRANO se paró delante de los diputados y dio un discurso largo y sentido, si muy sentido…en la jornada, el propuso varios temas como: el traslado de la Capital de Buenos Aires a Cuzco, la postulación de descendientes de Incas como monarca… pero lo que más lo atormentaba y preocupaba y les manifestó a los congresales fue como éramos vistos en el exterior y también como él nos había visto durante su misión diplomática, tomando distancia y pudiendo observar desde afuera lo que estaba ocurriendo en nuestra tierra… ¿ qué estaba pensando? Belgrano les decía que la Patria soñada por todos se moría, que sin organización jamás íbamos a recibir ayuda del exterior… que necesitábamos mostrarnos a los ojos del resto mundo como una Nación organizada, y no solo parecerlo sino SERLO…y que en el mientras tanto no podíamos esperar nada de nadie…..

Y así fue la reunión del sábado. La próxima sesión, el lunes 8 de Julio fue de debate y preparativos. Al día siguiente a las dos de la tarde, los veintinueve diputados presentes escucharon la lectura del acta a cargo de Juan José Paso y votaron por unanimidad la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la PLATA. Volvamos la vista atrás y situemos-nos en ESA histórica tarde, en el salón de sesiones… IMAGINEMOS el abrazo de Paso y de Belgrano… los dos habían integrado la Primera Junta, el 25 de Mayo de 1810…. y seis años después volvían a participar de otro gran acontecimiento… POR FIN EL OBJETIVO PRINCIPAL SE HABÍA CUMPLIDO….

Y así pasaron 205 años… los invito a mirar nuestra actualidad… que estamos haciendo para consolidarnos como ESTADO… CÓMO PAIS… QUÉ NOS ESTA PIDIENDO LA PATRIA??? …QUIZÁS haya llegado el momento de ponernos de pie… dejar egos, como lo hicieron ellos, dar nuestro aporte desinteresado, sea manual, intelectual….científico… político… sin retacear… con magnanimidad, sin superponernos… en una tarea mancomunada trazando un camino llano… sin grietas… con el horizonte puesto en el bien de la patria…que en definitiva es el bien de todos…Ese gesto de grandeza ciudadana, será el mejor homenaje que podemos ofrendar a aquellos prohombres que forjaron nuestra nacionalidad.

QUE ASÍ SEA”-